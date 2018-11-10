Популярный представительский автомобиль стоит в Новосибирске меньше 1 миллиона рублей

фото с сайта pixabay.com

Эксперты Авито проанализировали рынок представительских авто с пробегом и выяснили, что в Новосибирске, как и по всей России, самой востребованной оказалась модель Mercedes-Benz S-class: в среднем этот автомобиль продавался в городе за 992 792 рублей, а самым дорогим представителем данной категории стал Mercedes-Benz S-класс AMG за 5 400 000 рублей.

Любимым автомобилем состоятельных жителей Новосибирска, желающих подчеркнуть свой статус, в III квартале 2018 года c большим опережением стал Mercedes-Benz S-class: на него пришлось 46% всего спроса на машины представительского класса в городе. За год состав рейтинга топ-10 самых востребованных авто представительского класса в городе изменился: Lincoln Continental, Mercedes-Benz S-класс AMG, Cadillac DE Ville и Nissan Cima уступили места Porsche Panamera S, KIA Quoris, Hyundai Equus и Maybach 62. Значительнее всего подешевели BMW 7 серии (-55%) и ГАЗ-14 «Чайка» (-30%). Подорожанием на 53% отметился Audi A8. Самым дорогим автомобилем в топ-10 стал Maybach 62 по средней стоимости в 2 700 000 рублей.

Среди всех моделей, которыми жители Новосибирска интересовались в III квартале в данном сегменте, дороже всего предлагали Mercedes-Benz S-класс AMG – в среднем его стоимость составила 5 400 000 рублей. В целом по стране таким автомобилем стал Rolls-Royce Ghost по цене 10 289 733 рублей.

Mercedes-Benz S-class уверенно выиграл титул самого популярного представительского автомобиля, став лидером как по всей стране, так и в 22 из 23 крупных городов. Единственным исключением стал Ижевск, где с небольшим перевесом победил Audi A8. Дешевле всего Mercedes-Benz S-класса можно было купить в Иркутске – за 329 761 рублей, а дороже всего – в Тольятти, столице российского автопрома, – за 2 156 691 рублей. В целом по стране он стоил 954 990 рублей.

Напомним, в ноябре стало известно, что к дорогим «легковушкам» новосибирцев был применён максимальный коэффициент налога.