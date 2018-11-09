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Пять лайфхаков помогут выгодно провести Всемирный день распродаж

Рубрика: woman

11.11.2018 09:01

фото с сайта pixabay.com

Советы, которые помогут понять, для чего модники ждут 11 ноября и как закупиться выгодно, но со вкусом.

За последние несколько лет акция 11.11 — Всемирный день распродаж — превратилась в настоящий 24-часовый шопинг-марафон, охватывающий жителей всех стран мира. Вслед за интернет-площадками распродажи 11 ноября стали устраивать и мировые оффлайн-бренды. С первой секунды начала желанного воскресенья российские покупатели могут приобретать товары со скидками, доходящими до рекордных 90 %. 

Однако стоит помнить, что в онлайн-шопинге есть свои секреты. Основываясь на рекомендациях от Joom, мы составили пять простых лайфхаков, которые помогут сделать покупки с большей выгодой. 

1. Придумайте свои правила. Они помогут, если вы теряетесь в большом выборе. Например, покупайте только товары со скидкой не менее 70 %.

2. Создайте список покупок. Добавляйте в «Избранное» лучшие товары и акции с главной страницы. Часто именно на них различные продавцы увеличивают скидку.

3. Заходите на сайт магазина несколько раз в течение дня мегараспродаж 11.11. Следите за спецпредложениями часа и не откладывайте покупки, чтобы вас не успели опередить другие покупатели. 

4. Следите за дополнительными акциями. Например, часто маркетплейсы дают скидки при покупке с друзьями.

5. Не забывайте о доставке. Настоящие джедаи шопинга считают не только скидки, но и цену, за которую привезут товары.

Напомним, в октябре специалисты выяснили, что новосибирцы готовятся побить рекорд «чёрной пятницы».

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Лента новостей

Предложить новость

Аномальные морозы продлятся недолго — потепление идёт в Новосибирск

сегодня 10:16 Общество 0 Коммент.

Пять лайфхаков помогут выгодно провести Всемирный день распродаж

сегодня 09:01 Woman 0 Коммент.

Супружеская пара погибла в аварии на трассе в Новосибирской области

вчера 15:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы помогут монголам кремировать животных

вчера 10:02 Экономика 0 Коммент.

Сталину нашли место рядом с Лениным в Новосибирске

09.11.2018 Общество 0 Коммент.

Известный российский учёный умер в Новосибирске

09.11.2018 Общество 0 Коммент.

Директор школы избивал и душил детей за мелкие проступки в Новосибирской области

09.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские активисты проверят, куда уходят деньги на уборку улиц

09.11.2018 Общество 0 Коммент.

Студенты НГТУ сделали скульптуру с подзаводкой

09.11.2018 Наука 0 Коммент.

Массовый переезд начался в Новосибирском зоопарке

09.11.2018 Общество 0 Коммент.

Автобус с новосибирскими туристами попал в аварию по дороге в Шерегеш

09.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Новый «ДеДский сад» с курсами информатики открыли в Новосибирске

09.11.2018 Общество 1 Коммент.

Власти не отдадут территорию у Байкала под «Дальневосточный гектар»

09.11.2018 Политика 0 Коммент.

Пять котельных замещены мощностями Новосибирских ТЭЦ

09.11.2018 Общество 0 Коммент.

Дизельное топливо ощутимо подорожало за две недели в Новосибирской области

09.11.2018 Авто 0 Коммент.

Китайские огородники испортили землю под Новосибирском

09.11.2018 Общество 0 Коммент.

Почти 100 тысяч новосибирцев сидят без работы

09.11.2018 Работа 0 Коммент.

«Почему нас переводят на прямые договоры?»: ответы на наболевшие вопросы жителей Плющихи

09.11.2018 Общество 0 Коммент.

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