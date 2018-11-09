Пять лайфхаков помогут выгодно провести Всемирный день распродаж

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Советы, которые помогут понять, для чего модники ждут 11 ноября и как закупиться выгодно, но со вкусом.

За последние несколько лет акция 11.11 — Всемирный день распродаж — превратилась в настоящий 24-часовый шопинг-марафон, охватывающий жителей всех стран мира. Вслед за интернет-площадками распродажи 11 ноября стали устраивать и мировые оффлайн-бренды. С первой секунды начала желанного воскресенья российские покупатели могут приобретать товары со скидками, доходящими до рекордных 90 %.

Однако стоит помнить, что в онлайн-шопинге есть свои секреты. Основываясь на рекомендациях от Joom, мы составили пять простых лайфхаков, которые помогут сделать покупки с большей выгодой.

1. Придумайте свои правила. Они помогут, если вы теряетесь в большом выборе. Например, покупайте только товары со скидкой не менее 70 %.

2. Создайте список покупок. Добавляйте в «Избранное» лучшие товары и акции с главной страницы. Часто именно на них различные продавцы увеличивают скидку.

3. Заходите на сайт магазина несколько раз в течение дня мегараспродаж 11.11. Следите за спецпредложениями часа и не откладывайте покупки, чтобы вас не успели опередить другие покупатели.

4. Следите за дополнительными акциями. Например, часто маркетплейсы дают скидки при покупке с друзьями.

5. Не забывайте о доставке. Настоящие джедаи шопинга считают не только скидки, но и цену, за которую привезут товары.

Напомним, в октябре специалисты выяснили, что новосибирцы готовятся побить рекорд «чёрной пятницы».