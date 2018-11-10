Строительство онкологического диспансера в Новосибирске перенесли до 2020 года

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Строительство онкологического диспансера в Новосибирске перенесли до 2020 годаРубрика: наука
10.11.2018 14:01
фото с сайта pixabay.com
В Новосибирске начнут реализовывать проект онкодиспансера только после понимания того, как именно там будут помогать пациентам.
Министр здравоохранения региона Константин Хальзов заявил, что онкологический центр в Новосибирске начнут строить в 2020 году. По его словам, правительство планирует тщательно продумать реализацию этого проекта. В частности, какую именно помощь там будут оказывать. Об этом передал Интерфакс.
Региональный Минздрав должен будет до конца текущего года предоставить губернатору Андрею Травникову медико-техническое обоснование онкодиспансера. Стоит отметить, что работы по проекту центра приостановили из-за аудита онкологической службы.
«Перед министерством здравоохранения стояла задача посчитать реально, сколько коек развёрнуто на территории Новосибирской области, какие медицинские учреждения принимают участие в оказании медицинской помощи, какой сегодня персонал, какое они имеют образование, сколько онкологов работают в амбулаторной сети», — сообщил Константин Хальзов.
Также он отметил, что на данный момент все медучреждения должны объединиться, чтобы снизить смертность от онкологических заболеваний.
Напомним, в июле специалисты из Института цитологии и генетики открыли новую технологию, позволяющую лечить онкологические заболевания с минимальными побочными эффектами.
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