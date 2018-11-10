Лента новостейПредложить новость
Супружеская пара погибла в аварии на трассе в Новосибирской области
Автобус с новосибирскими туристами попал в аварию по дороге в Шерегеш
Супружеская пара погибла в аварии на трассе в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
10.11.2018 15:11
фото с сайта pixabay.com
Смертельное ДТП унесло жизни двоих жителей Иркутской области в Новосибирском регионе.
Инцидент произошёл сегодня, 10 ноября, в 00:15 на трассе Р-254 «Иртыш» в Убинском районе. 66-летний житель Иркутской области следовал на своей «Тойоте» с 64-летней женой в сторону Омска, когда выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась в лоб с «Мерседесом».
В результате аварии супруги скончались от травм на месте происшествия.
«По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Напомним, в октябре директор «Карачинского источника» вместе с женой погиб в страшной аварии.
Комментарии
Лента новостей
Супружеская пара погибла в аварии на трассе в Новосибирской области
Автобус с новосибирскими туристами попал в аварию по дороге в Шерегеш
Статьи по теме
Беспощадный сбор
Автолюбителям придётся выложить ещё более сотни тысяч за яп...
Новости по теме
Популярное