Супружеская пара погибла в аварии на трассе в Новосибирской области

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Смертельное ДТП унесло жизни двоих жителей Иркутской области в Новосибирском регионе.

Инцидент произошёл сегодня, 10 ноября, в 00:15 на трассе Р-254 «Иртыш» в Убинском районе. 66-летний житель Иркутской области следовал на своей «Тойоте» с 64-летней женой в сторону Омска, когда выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась в лоб с «Мерседесом».

В результате аварии супруги скончались от травм на месте происшествия.

«По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Напомним, в октябре директор «Карачинского источника» вместе с женой погиб в страшной аварии.