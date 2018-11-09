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Всероссийский Дед Мороз отправился в Новосибирск

Рубрика: общество

11.11.2018 11:24

фото с сайта pixabay.com

Мужчина с длинной бородой и мешком подарков скоро посетит Новосибирск, чтобы порадовать сирот и детей с особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья.

В рамках проекта «Путешествие Деда Мороза с НТВ» новосибирцы смогут увидеться с любимым зимним персонажем. Цель визитов Деда Мороза — это в первую очередь порадовать детей, которые остались без попечения родителей или имеют особенности развития и ограниченные возможности здоровья.

17 ноября главный Дед Мороз из Великого Устюга, он же известный телеведущий Александр Яковенко, встретится со всеми желающими на городском празднике. Также он посетит соцучреждения и больницы, и исполнит заветные желания детей из многодетных и малообеспеченных семей, которые писали ему письма.

Напомним, в ноябре предприимчивые новосибирцы также начали готовиться к Новому году: они предлагают поработать Дедом Морозом или продавать ёлки.

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Лента новостей

Предложить новость

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сегодня 10:16 Общество 0 Коммент.

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вчера 10:02 Экономика 0 Коммент.

Сталину нашли место рядом с Лениным в Новосибирске

09.11.2018 Общество 0 Коммент.

Известный российский учёный умер в Новосибирске

09.11.2018 Общество 0 Коммент.

Директор школы избивал и душил детей за мелкие проступки в Новосибирской области

09.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские активисты проверят, куда уходят деньги на уборку улиц

09.11.2018 Общество 0 Коммент.

Студенты НГТУ сделали скульптуру с подзаводкой

09.11.2018 Наука 0 Коммент.

Массовый переезд начался в Новосибирском зоопарке

09.11.2018 Общество 0 Коммент.

Автобус с новосибирскими туристами попал в аварию по дороге в Шерегеш

09.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Новый «ДеДский сад» с курсами информатики открыли в Новосибирске

09.11.2018 Общество 1 Коммент.

Власти не отдадут территорию у Байкала под «Дальневосточный гектар»

09.11.2018 Политика 0 Коммент.

Пять котельных замещены мощностями Новосибирских ТЭЦ

09.11.2018 Общество 0 Коммент.

Дизельное топливо ощутимо подорожало за две недели в Новосибирской области

09.11.2018 Авто 0 Коммент.

Китайские огородники испортили землю под Новосибирском

09.11.2018 Общество 0 Коммент.

Почти 100 тысяч новосибирцев сидят без работы

09.11.2018 Работа 0 Коммент.

«Почему нас переводят на прямые договоры?»: ответы на наболевшие вопросы жителей Плющихи

09.11.2018 Общество 0 Коммент.

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