Всероссийский Дед Мороз отправился в Новосибирск

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Мужчина с длинной бородой и мешком подарков скоро посетит Новосибирск, чтобы порадовать сирот и детей с особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья.

В рамках проекта «Путешествие Деда Мороза с НТВ» новосибирцы смогут увидеться с любимым зимним персонажем. Цель визитов Деда Мороза — это в первую очередь порадовать детей, которые остались без попечения родителей или имеют особенности развития и ограниченные возможности здоровья.

17 ноября главный Дед Мороз из Великого Устюга, он же известный телеведущий Александр Яковенко, встретится со всеми желающими на городском празднике. Также он посетит соцучреждения и больницы, и исполнит заветные желания детей из многодетных и малообеспеченных семей, которые писали ему письма.

Напомним, в ноябре предприимчивые новосибирцы также начали готовиться к Новому году: они предлагают поработать Дедом Морозом или продавать ёлки.