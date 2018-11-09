Всероссийский Дед Мороз отправился в Новосибирск

Лента новостейПредложить новость
Аномальные морозы продлятся недолго — потепление идёт в Новосибирск
Всероссийский Дед Мороз отправился в НовосибирскРубрика: общество
11.11.2018 11:24
фото с сайта pixabay.com
Мужчина с длинной бородой и мешком подарков скоро посетит Новосибирск, чтобы порадовать сирот и детей с особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья.
В рамках проекта «Путешествие Деда Мороза с НТВ» новосибирцы смогут увидеться с любимым зимним персонажем. Цель визитов Деда Мороза — это в первую очередь порадовать детей, которые остались без попечения родителей или имеют особенности развития и ограниченные возможности здоровья.
17 ноября главный Дед Мороз из Великого Устюга, он же известный телеведущий Александр Яковенко, встретится со всеми желающими на городском празднике. Также он посетит соцучреждения и больницы, и исполнит заветные желания детей из многодетных и малообеспеченных семей, которые писали ему письма.
Напомним, в ноябре предприимчивые новосибирцы также начали готовиться к Новому году: они предлагают поработать Дедом Морозом или продавать ёлки.
Комментарии
Лента новостей
Аномальные морозы продлятся недолго — потепление идёт в Новосибирск
Статьи по теме
Пережить 31-е
Тыквы, паутины, огоньки — декорации для самого страшного праздника в...
Третья — лишняя?
Как живут в Новосибирске люди, у которых в одну из пар хромо...
Популярное