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Берлинский художник просит у новосибирцев шубы и чучела животных

Рубрика: общество, искусство

12.11.2018 09:06

фото с сайта pixabay.com

Германский активист прилетел в Новосибирск для работы над новым проектом — он просит горожан помочь ему и очистить бабушкины шкафы.

Художник и активист из Берлина Брэд Дауни прилетел в Новосибирск 10 ноября для работы над новым проектом. Он будет представлять собой арт-объект в открытом пространстве. Однако для этого ему нужна помощь местных жителей. Об этом сообщили в группе Гёте-Института в Новосибирске.

«Для его проекта понадобятся старые шубы и чучела животных и птиц. Приглашаем очистить ваши или бабушкины шкафы от хлама и пожертвовать на создание чудесного арт-объекта в Новосибирске состарившиеся меховые изделия – можно с дырками и отсутствующими деталями», – рассказали в объявлении.

Также художнику пригодятся чучела птиц или другие произведения таксидермистов. Тех, кому есть чем помочь, просят звонить в Гёте-Институт по номеру 362-14-74.

Напомним, в июне судебные приставы «насобирали» в магазинах Томской и Кемеровской областей более полусотни незаконно продаваемых дублёнок и шуб.

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Ближе к нулю: температура продолжает расти в Новосибирске

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Двести трогательных открыток отправили мамам новосибирские студенты

сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:27 Культура 0 Коммент.

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сегодня 15:03 Хроника 0 Коммент.

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Новосибирцы могут получить миллион рублей за приложение для глухих

сегодня 13:27 Общество 0 Коммент.

Любопытного птенца чайки спасли от холода новосибирские спасатели

сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

Ради любви сибиряк сжёг паспорт невесты

сегодня 12:44 Хроника 0 Коммент.

Красноярских следователей обеспокоила аварийная посадка «Боинга»

сегодня 12:28 Хроника 0 Коммент.

Травников назначил нового министра экологии и природных ресурсов

сегодня 12:19 Политика 0 Коммент.

Без прав и на летней резине прокатился по городу и снёс остановку новосибирец

сегодня 12:05 Хроника 0 Коммент.

Хакасия предпочла коммуниста: Коновалов победил на выборах главы республики

сегодня 11:48 Политика 0 Коммент.

Поездка на снегоходе обернулась сибиряку гибелью на дне озера

сегодня 09:22 Хроника 0 Коммент.

Берлинский художник просит у новосибирцев шубы и чучела животных

сегодня 09:06 Общество 0 Коммент.

«Дерзкую» кражу детской коляски раскрыла новосибирская полиция

сегодня 08:11 Хроника 0 Коммент.

Варенье из рябины сварили для медведей Новосибирского зоопарка

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

«Фанки Таун» приглашает на долгожданную новогоднюю сказку

сегодня 07:00 Афиша 0 Коммент.

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вчера 16:18 Политика 0 Коммент.

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