Берлинский художник просит у новосибирцев шубы и чучела животных

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Германский активист прилетел в Новосибирск для работы над новым проектом — он просит горожан помочь ему и очистить бабушкины шкафы.

Художник и активист из Берлина Брэд Дауни прилетел в Новосибирск 10 ноября для работы над новым проектом. Он будет представлять собой арт-объект в открытом пространстве. Однако для этого ему нужна помощь местных жителей. Об этом сообщили в группе Гёте-Института в Новосибирске.

«Для его проекта понадобятся старые шубы и чучела животных и птиц. Приглашаем очистить ваши или бабушкины шкафы от хлама и пожертвовать на создание чудесного арт-объекта в Новосибирске состарившиеся меховые изделия – можно с дырками и отсутствующими деталями», – рассказали в объявлении.

Также художнику пригодятся чучела птиц или другие произведения таксидермистов. Тех, кому есть чем помочь, просят звонить в Гёте-Институт по номеру 362-14-74.

Напомним, в июне судебные приставы «насобирали» в магазинах Томской и Кемеровской областей более полусотни незаконно продаваемых дублёнок и шуб.