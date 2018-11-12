Берлинский художник просит у новосибирцев шубы и чучела животных

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Берлинский художник просит у новосибирцев шубы и чучела животныхРубрика: общество, искусство
12.11.2018 09:06
фото с сайта pixabay.com
Германский активист прилетел в Новосибирск для работы над новым проектом — он просит горожан помочь ему и очистить бабушкины шкафы.
Художник и активист из Берлина Брэд Дауни прилетел в Новосибирск 10 ноября для работы над новым проектом. Он будет представлять собой арт-объект в открытом пространстве. Однако для этого ему нужна помощь местных жителей. Об этом сообщили в группе Гёте-Института в Новосибирске.
«Для его проекта понадобятся старые шубы и чучела животных и птиц. Приглашаем очистить ваши или бабушкины шкафы от хлама и пожертвовать на создание чудесного арт-объекта в Новосибирске состарившиеся меховые изделия – можно с дырками и отсутствующими деталями», – рассказали в объявлении.
Также художнику пригодятся чучела птиц или другие произведения таксидермистов. Тех, кому есть чем помочь, просят звонить в Гёте-Институт по номеру 362-14-74.
Напомним, в июне судебные приставы «насобирали» в магазинах Томской и Кемеровской областей более полусотни незаконно продаваемых дублёнок и шуб.
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