«Дерзкую» кражу детской коляски раскрыла новосибирская полиция

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В Новосибирске женщина угнала коляску стоимостью в три тысячи рублей; однако её быстро настигло правосудие.

О краже детской коляски из подъезда жилого дома на улице Гидромонтажной в полицию сообщили 2 ноября. По факту преступления полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Действиями злоумышленницы потерпевшей был причинён ущерб в размере 3 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую в совершении преступления – 29летнюю ранее не судимую жительницу жилмассива ОбьГЭС», – сообщила пресс-служба МВД по Новосибирской области.

Оказалось, что украденную коляску женщина продала. Сейчас похищенное уже вернули потерпевшей.

В полиции также отметили, что они продолжают расследование и проверяют, не совершала ли задержанная аналогичные преступления.

Напомним, в августе велосипедист украл «невесту» из свадебного салона в Омске.