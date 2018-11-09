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Обычный сибиряк спас соседку и родное село от огня

Рубрика: проиcшествия

11.11.2018 13:15

фото с сайта pixabay.com, МЧС НСО

За 2018 год в Новосибирской области произошло около 100 случаев, когда люди проявляли героизм при пожарах; один из них произошёл совсем недавно в Искитимском районе.

Пожар произошёл 2 ноября в селе Сосновка Искитимского района. Однако подробности случившегося сотрудники МЧС узнали совсем недавно. Местный житель Иван Степанов спас соседку и её дом от огня. 

«Вечером я увидел у соседей зарево большое, побежал к ним, чтобы выяснить причину. Оказалось, действительно, это пожар: огонь распространился по сайдингу от фундамента до крыши дома. Сориентировался, вызвал пожарную бригаду и побежал к своему дому – там у меня стояли два ведра с водой, начал ликвидировать огонь, верхнее пламя сбил и стал соседке стучать. Она была дома и даже не подозревала, что горит, – ветер на улице сильно шумел», — поделился воспоминаниями о случившемся Иван Степанов.

Мужчина вместе с той соседкой потушили огонь водой, которую набирали в бане. Далее им пришлось забраться на крышу, чтобы проверить, не перешёл ли туда пожар. К тому времени к дому подъехали пожарные машины.

«Если бы не сориентировался, то последствия были бы такие: крыша минут за десять бы занялась огнём и оба выхода из дома заблокировались для пенсионерки. У меня опыт есть тушения пожаров – это помогло тушить дом. Но самое главное для меня в другом: спасён человек», — отметил Иван Степанов.

Примечательно, что за неделю до случившегося, 28 октября, мужчина помогал пожарным тушить горящее поле, которое могло уничтожить всё его село. 

В пресс-службе МЧС по Новосибирской области также отметили, что за текущий год в регионе произошло около 100 случаев, когда обычные люди помогали тушить пожары и эвакуировать граждан. При этом историй таких стало больше, чем в 2017 году.

Напомним, в октябре житель Республики Алтай спас из горящего дома женщину, ребёнка и инвалида.

 

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Предложить новость

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09.11.2018 Общество 0 Коммент.

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09.11.2018 Хроника 0 Коммент.

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09.11.2018 Общество 0 Коммент.

Студенты НГТУ сделали скульптуру с подзаводкой

09.11.2018 Наука 0 Коммент.

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09.11.2018 Общество 0 Коммент.

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09.11.2018 Хроника 0 Коммент.

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09.11.2018 Общество 0 Коммент.

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09.11.2018 Авто 0 Коммент.

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