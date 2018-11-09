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Суперсибиряк и уходящая вдаль Бурятия — Итоги недели Сиб.фм

Рубрика: политика, общество

11.11.2018 16:18

ФОТО С САЙТА WIKIMEDIA.ORG

Подходящая к своему финалу неделя, с 5 по 11 ноября, принесла нам множество перемен и скандалов. Сибирский федеральный округ лишился своей части, прокуратура Новосибирской области осталась без главы, а коммунисты без бюста Сталина. И только обычные граждане не сдаются и сражаются с огнём. Об этом и других важных событиях прошедшей недели —в Итогах Сиб.фм.

Прощай, Сибирь

Понедельник, 5 ноября. Пока россияне отдыхали в честь прошедшего праздника, президент России Владимир Путин работал. Он подписал указ, согласно которому Республика Бурятия и Забайкальский край перешли из Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа. Наш корреспондент собрал разные мнения по этому поводу.

Вернуть честь и работу

Вторник, 6 ноября. Уволенный глава УГИБДД по Новосибирской области Сергей Штельмах не намерен сдаваться. Он планирует не просто вернуться на службу, но и получить денежную компенсацию за моральный вред. Для этого Сергей Штельмах подал в суд на ГУ МВД.

Отставки продолжаются

Среда, 7 ноября. Не успел утихнуть скандал с увольнением Сергея Штельмаха, как отправили в отставку прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Позже появились слухи о том, кто займёт теперь освободившуюся должность. По информации источника, им может стать представитель омской прокуратуры Александр Лоренц.

Защитить Байкал

Четверг, 8 ноября. Разбирательства с переводом двух регионов из Сибирского федерального округа в Дальневосточный не утихали всю неделю. Так, жители Республики Бурятия создали петицию с требованием вернуть регион в СФО. В первую очередь, они опасались, что прибрежная территория Байкала попадёт под «Дальневосточный гектар». Местные власти долго с ответом не тянули. Уже на следующий день, 9 ноября, стало известно: региональное правительство намерено сделать поправки в закон, чтобы граждане не могли получить бесплатный гектар земли в Улан-Удэ и Северобайкальске. 

Сталину нет места

Пятница, 9 ноября. Почти месяц в Новосибирске бурно обсуждали установку в городе памятника Иосифу Сталину. Проводилось голосование о выборе места для его бюста. Однако худсовет отказал в установке. Примечательно, что предложено было в качестве альтернативы поставить бюст Сталина на территории обкома КПРФ на улице Большевитской. Там за забором уже стоит Ленин.

Придётся подождать

Суббота, 10 ноября. Строительство онкологического диспансера в Новосибирске перенесли на 2020 год. Региональное правительство планирует теперь тщательно продумать реализацию этого проекта. В частности, какую именно помощь там будут оказывать. 

Суперсибиряк против огня

Воскресенье, 11 ноября. За этот год участились случаи героизма обычных граждан при пожарах. Одним из таких отважных людей стал житель Искитимского района Иван Степанов. Сначала мужчина помог сотрудникам МЧС потушить пожар в поле, который угрожал уничтожением его родной деревне. А спустя почти неделю Иван Степанов спас соседку от гибели в огне и потушил её дом. Как говорится, настоящие герои не носят маску.

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09.11.2018 Общество 0 Коммент.

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09.11.2018 Хроника 0 Коммент.

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09.11.2018 Общество 1 Коммент.

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09.11.2018 Политика 0 Коммент.

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09.11.2018 Общество 0 Коммент.

Дизельное топливо ощутимо подорожало за две недели в Новосибирской области

09.11.2018 Авто 0 Коммент.

Китайские огородники испортили землю под Новосибирском

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