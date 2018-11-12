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Варенье из рябины сварили для медведей Новосибирского зоопарка

Рубрика: общество

12.11.2018 07:03

фото из группы "Новосибирский зоопарк" в соцсети "ВКонтакте"

За три месяца новосибирцы передали на прокорм питомцев местного зоопарка более 16 тонн овощей и фруктов и тысячу яиц.

Акция «Добрый урожай» проходила в Новосибирском зоопарке в течение трёх месяцев. Всё это время горожане могли отдать на прокорм животных домашние овощи и фрукты. 

«Сезонные продукты обогащают рацион животных. Даже хищникам мы в обязательном порядке даём немного растительного корма. Часть из полученных угощений животные получают в свежем виде», — сообщили в группе зоопарка в ВКонтакте.

Часть продуктов ушла на зимние заготовки. Так, для медведей на весну сварили варенье из ранеток, груши и черноплодной рябины. 

Всего в рамках акции новосибирцы принесли более 16 тонн овощей и фруктов, 15 килограммов речной рыбы и 1000 штук перепелиных яиц. 

«Мы понимаем, сколько времени и сил потрачено на урожай, и благодарим каждого, кто принял участие в акции», — отметили в группе.

Напомним, в ноябре, готовясь к холодам, теплолюбивые обитатели Новосибирского зоопарка переехали в зимние павильоны.

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Варенье из рябины сварили для медведей Новосибирского зоопарка

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