Автобус с пассажирами упал в кювет на новосибирской трассе

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Автобус с пассажирами упал в кювет на новосибирской трассеРубрика: проиcшествия
12.11.2018 15:03
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
На трассе в Новосибирской области пассажирский автобус столкнулся с автомобилем – пострадали шесть человек, у одного пассажира перелом предплечья.
Пассажирский автобус Mercedes упал в кювет после столкновения с автомобилем Foton на трассе Р-254 «Иртыш». Авария произошла в районе 1369 километра автодороги в ночь на 12 ноября. В результате ДТП пострадали водитель и пять пассажиров.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ЕДДС Коченёвского района Сергея Никитина, госпитализация пострадавшим не потребовалась. Одна из пассажирок получила перелом предплечья. Всего в автобусе находилось 47 человек.
Известно, что легковой автомобиль направлялся из Москвы в Томск. По факту аварии проводится проверка. В региональном ГИБДД отметили, что дорога была покрыта песко-соляной смесью.
Напомним, в ноябре автобус с новосибирскими туристами попал в аварию по дороге в Шерегеш.
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