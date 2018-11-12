Ближе к нулю: температура продолжает расти в Новосибирске

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Ближе к нулю: температура продолжает расти в НовосибирскеРубрика: общество
12.11.2018 16:21
фото с сайта pixabay.com
В Новосибирской области с каждым днём становится всё теплее, но как долго продлится мягкая зима, пока неизвестно.
Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра сообщили Сиб.фм о погоде в Новосибирской области на предстоящие три дня, с 13 по 15 ноября.
«Погоду северных районов Новосибирской области будет определять область пониженного атмосферного давления, а по югу сохранится малоподвижный антициклон. Будут преобладать западные, северо-западные потоки. В условиях облачной погоды пройдёт небольшой снег, ветер усилится до 15-17 метров в секунду. Сохранится умеренно-морозная погода. На дорогах местами гололедица», —рассказали в гидрометцентре.
Во вторник, 13 ноября, в городе будет облачно, местами метель. Ночью ожидается местами умеренный снег, температура -10...-12 градусов, к утру немного потеплеет. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17. Днём прогнозируют -7...-9 градусов, ветер 5-10 метров в секунду.
Ночью на среду, 14 ноября, температура также составит -10...-12 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду, днём местами порывы до 15. В светлое время суток температура ожидается -6...-8 градусов. В отдельных районах пройдёт слабый снег.
Эстафету потепления подхватит и четверг, 15 ноября. Ночью ожидается температура -9...-11 градусов. Днём же она составит -5...-7 градусов. Также будет идти слабый снег в некоторых районах, а дуть будет западный ветер 6-11 метров в секунду, с порывами до 17.
Напомним, 11 ноября синоптики сообщали о том, что морозы отойдут от Новосибирской области.
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