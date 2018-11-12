Чёрно-белые фото сибирячки из «Танцев» взорвали соцсети

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЮЛИАННОЙ КОБЦЕВОЙ

В сети появились первые кадры с фотосессии Юлианны Кобцевой из Новосибирска, ставшей звездой после четвёртого сезона телешоу «Танцы».

Чёрно-белые фото вызвали ажиотаж в армии поклонников танцовщицы Юлианны Кобцевой из Новосибирска. Девушка выложила в свои социальные сети первые снимки совместного проекта с известным фотографом Алиной Лебедевой, которая специализируется на съёмках в стиле «ню».

«Нам захотелось показать тело танцовщицы таким, какое оно есть. Фотографировалась в студии. Мне кажется, что получилось очень чувственно и эстетично именно потому, что снимала женщина. Эту грань нужно чувствовать. Мы с Алиной сошлись в этом. Мне нравится соблюдать эту грань в хореографии, ей в — фотографиях. Показывать сексуальность через внутреннюю составляющую. Снимков много, они все очень аутентичные. Буду выкладывать по чуть-чуть», — сообщила Сиб.фм Юлианна Кобцева.

Новые фото Юлианны активно комментируют в социальных сетях. В Instagram, в котором у девушки почти 50 тысяч подписчиков, полно восторженных откликов: «Я восхищаюсь Вами! Вы просто шикарная», «Очень необычно и красиво Юлианна!!! Похоже на картину и одновременно на фото» и тому подобное.

Юлианна родом из новосибирского Академгородка. Училась в лицее № 130, затем в НГУ на экономическом факультете. На первом курсе стала «Мисс НГУ», но после решила бросить этот вуз и поступила в НГПУ на отделение хореографии. Отец Юлианны — мировой учёный, а мама – активный деятель Академгородка. Оба в прошлом играли в КВН за команду «В джазе только девушки» и были трижды чемпионами Высшей лиги.

Напомним, в конце октября Юлианна Кобцева сняла новый клип под названием Full Of FLOUR: во время съёмок сибирячке пришлось обуздать коня, обсыпаться мукой и тайком проникнуть в усадьбу-памятник республиканского значения.