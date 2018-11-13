Дело об остановке-«призраке» расследуют в Новосибирске

фото предоставлено общественной организацией «Гражданский патруль»

Новосибирцы пожаловались на небезопасную остановку – как оказалось, в списке остановочных пунктов её нет вовсе.

Новосибирская Госавтоинспекция возбудила административное дело по факту небезопасного содержания остановки общественного транспорта «Ключ-Камышенское плато, дом 14».

На остановку, оборудованную лишь знаком «Остановка общественного транспорта», новосибирцы пожаловались в общественную организацию «Гражданский патруль». Активисты, в свою очередь, обратились в городскую ГАИ. В результате проверки инспекторы обнаружили ряд грубых нарушений.

«Остановка не соответствует элементарным требованиям безопасности, не говоря уже о комфорте пассажиров. В частности, отсутствует регулируемый пешеходный переход, тротуар, посадочная и остановочная платформы, заездной карман и павильон. При этом поток машин интенсивный, а проезжая часть узкая», — рассказал руководитель общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

Как отмечают в общественной организации, до другой ближайшей остановки – километр. При этом пешеходные маршруты в районе этих остановок не предусмотрены.

Общественники также обратились в мэрию Новосибирска, попросив прокомментировать сложившуюся ситуацию. Однако в муниципалитете активистам пояснили, что на данном маршруте такой остановки нет, поскольку в реестре она не значится.

Теперь с «несуществующей» остановкой предстоит разобраться автоинспекторам — они начали расследование по административному делу.

Напомним, в ноябре новосибирские власти открыли новую остановку в Калининском районе.