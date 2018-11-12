Две тонны «яблок раздора» раздавили бульдозером в Новосибирске

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО НСО

Санкционные яблоки, привезённые из Польши, Украины и Германии, были обнаружены на складе, вывезены на спецполигон и раздавлены.

В Новосибирске уничтожена очередная партия «санкционной» продукции. На этот раз под гусеницы бульдозера попало более двух тонн яблок, завезённых из Польши, Украины и Германии.

«Эти фрукты попали в Россию вопреки запрету. Инспекторы Новосибирской таможни вместе со специалистами Россельхознадзора нашли целых склад, забитый такими яблоками. Все яблоки были уничтожены», — сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Это уже шестая партия «санкционной» продукции, обнаруженная инспекторами Новосибирской таможни в этом году. Ранее были пресечены три попытки ввоза запрещённого продовольствия на приграничной территории с Республикой Казахстан (киви из Италии, яблоки из Польши, груши из Нидерландов, мясо птицы из США) общим весом 386 килограммов.

«В сентябре в одном из торговых павильонов на территории Центрального рынка был выявлен факт реализации сыра Dorblu весом 1,8 килограмма, страной происхождения которого является Германия. Следом в одной из городских торговых точек был изъят сыр из Голландии, Италии и Чехии, и колбаса из Испании общим весом около 10 килограммов», — добавили в СТУ.

Что касается знаменитого в Сибири Dorblu с голубой плесенью, то большинство экспертов отмечает, что за пределами рынков Восточной Европы и РФ этот сыр малоизвестен. Разумеется, он под санкциями, но некоторые российские фирмы хитрым образом их обходят, поставляя голубоватый деликатес из Швейцарии абсолютно легальным способом, а здесь, в России, просто его перефасовывают. Кстати, в отличие от яблок, сыр не давят бульдозерами, а сжигают. Напомним, так в конце октября поступили с продуктами, которыми торговали в новосибирском интернет-магазине.