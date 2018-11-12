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Две тонны «яблок раздора» раздавили бульдозером в Новосибирске

Рубрика: экономика

12.11.2018 15:03

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО НСО

Санкционные яблоки, привезённые из Польши, Украины и Германии, были обнаружены на складе, вывезены на спецполигон и раздавлены. 

В Новосибирске уничтожена очередная партия «санкционной» продукции. На этот раз под гусеницы бульдозера попало более двух тонн яблок, завезённых из Польши, Украины и Германии. 

«Эти фрукты попали в Россию вопреки запрету. Инспекторы Новосибирской таможни вместе со специалистами Россельхознадзора нашли целых склад, забитый такими яблоками. Все яблоки были уничтожены», — сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Это уже шестая партия «санкционной» продукции, обнаруженная инспекторами Новосибирской таможни в этом году. Ранее были пресечены три попытки ввоза запрещённого продовольствия на приграничной территории с Республикой Казахстан (киви из Италии, яблоки из Польши, груши из Нидерландов, мясо птицы из США) общим весом 386 килограммов.

«В сентябре в одном из торговых павильонов на территории Центрального рынка был выявлен факт реализации сыра Dorblu весом 1,8 килограмма, страной происхождения которого является Германия. Следом в одной из городских торговых точек был изъят сыр из Голландии, Италии и Чехии, и колбаса из Испании общим весом около 10 килограммов», — добавили в СТУ. 

Что касается знаменитого в Сибири Dorblu с голубой плесенью, то большинство экспертов отмечает, что за пределами рынков Восточной Европы и РФ этот сыр малоизвестен. Разумеется, он под санкциями, но некоторые российские фирмы хитрым образом их обходят, поставляя голубоватый деликатес из Швейцарии абсолютно легальным способом, а здесь, в России, просто его перефасовывают. Кстати, в отличие от яблок, сыр не давят бульдозерами, а сжигают. Напомним, так в конце октября поступили с продуктами, которыми торговали в новосибирском интернет-магазине

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Предложить новость

Ближе к нулю: температура продолжает расти в Новосибирске

сегодня 16:21 Общество 0 Коммент.

Двести трогательных открыток отправили мамам новосибирские студенты

сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирские театры наградили в Москве

сегодня 15:27 Культура 0 Коммент.

Автобус с пассажирами упал в кювет на новосибирской трассе

сегодня 15:03 Хроника 0 Коммент.

Лидер секты «Свидетели Иеговы» попался новосибирским правоохранителям

сегодня 15:01 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец с секретным клинком напал на сотрудника Росгвардии

сегодня 14:43 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы могут получить миллион рублей за приложение для глухих

сегодня 13:27 Общество 0 Коммент.

Любопытного птенца чайки спасли от холода новосибирские спасатели

сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

Ради любви сибиряк сжёг паспорт невесты

сегодня 12:44 Хроника 0 Коммент.

Красноярских следователей обеспокоила аварийная посадка «Боинга»

сегодня 12:28 Хроника 0 Коммент.

Травников назначил нового министра экологии и природных ресурсов

сегодня 12:19 Политика 0 Коммент.

Без прав и на летней резине прокатился по городу и снёс остановку новосибирец

сегодня 12:05 Хроника 0 Коммент.

Хакасия предпочла коммуниста: Коновалов победил на выборах главы республики

сегодня 11:48 Политика 0 Коммент.

Поездка на снегоходе обернулась сибиряку гибелью на дне озера

сегодня 09:22 Хроника 0 Коммент.

Берлинский художник просит у новосибирцев шубы и чучела животных

сегодня 09:06 Общество 0 Коммент.

«Дерзкую» кражу детской коляски раскрыла новосибирская полиция

сегодня 08:11 Хроника 0 Коммент.

Варенье из рябины сварили для медведей Новосибирского зоопарка

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

«Фанки Таун» приглашает на долгожданную новогоднюю сказку

сегодня 07:00 Афиша 0 Коммент.

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вчера 16:18 Политика 0 Коммент.

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