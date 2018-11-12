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Двести трогательных открыток отправили мамам новосибирские студенты

Рубрика: общество

12.11.2018 16:05

фото предоставлено новосибирским отделением «Почты России»

В СГУПСе прошла акция, посвящённая Дню матери – студенты массово отправили родительницам открытки с тёплыми словами.

Акция «Письмо для мамы» прошла в Сибирском государственном университете путей сообщения. К Дню матери студенты отправили более 200 почтовых открыток своим родительницам, чтобы поблагодарить их и поздравить с праздником.

Партнёром акции выступила «Почта России». Сотрудники организации объясняли студентам, как заполнять адресные поля и правильно писать индекс, а также ставили праздничный почтовый штемпель. Праздничные открытки не только разошлись по Новосибирской области, но и отправились в Иркутскую и Кемеровскую области, в Красноярский край, на Алтай, в Бурятию и Якутию.

Все открытки были отправлены бесплатно.

Как рассказали организаторы, в следующем году планируется ещё одна такая акция.

«Мы увидели, как на это реагируют студенты – дети любящие и неравнодушные отправляют открытки своим мамам. Ребятам понравился новый формат – не просто сообщение по телефону отправить, а ощущаемое, материальное поздравление», — рассказала куратор акции «Письмо для мамы» в Новосибирске Мария Бойцова.

Напомним, в июле кота-почтальона наградили за психологическую помощь в Омске.

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Ближе к нулю: температура продолжает расти в Новосибирске

сегодня 16:21 Общество 0 Коммент.

Двести трогательных открыток отправили мамам новосибирские студенты

сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирские театры наградили в Москве

сегодня 15:27 Культура 0 Коммент.

Автобус с пассажирами упал в кювет на новосибирской трассе

сегодня 15:03 Хроника 0 Коммент.

Лидер секты «Свидетели Иеговы» попался новосибирским правоохранителям

сегодня 15:01 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец с секретным клинком напал на сотрудника Росгвардии

сегодня 14:43 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы могут получить миллион рублей за приложение для глухих

сегодня 13:27 Общество 0 Коммент.

Любопытного птенца чайки спасли от холода новосибирские спасатели

сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

Ради любви сибиряк сжёг паспорт невесты

сегодня 12:44 Хроника 0 Коммент.

Красноярских следователей обеспокоила аварийная посадка «Боинга»

сегодня 12:28 Хроника 0 Коммент.

Травников назначил нового министра экологии и природных ресурсов

сегодня 12:19 Политика 0 Коммент.

Без прав и на летней резине прокатился по городу и снёс остановку новосибирец

сегодня 12:05 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:48 Политика 0 Коммент.

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сегодня 09:22 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:06 Общество 0 Коммент.

«Дерзкую» кражу детской коляски раскрыла новосибирская полиция

сегодня 08:11 Хроника 0 Коммент.

Варенье из рябины сварили для медведей Новосибирского зоопарка

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

«Фанки Таун» приглашает на долгожданную новогоднюю сказку

сегодня 07:00 Афиша 0 Коммент.

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