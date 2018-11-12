Двести трогательных открыток отправили мамам новосибирские студенты

фото предоставлено новосибирским отделением «Почты России»

В СГУПСе прошла акция, посвящённая Дню матери – студенты массово отправили родительницам открытки с тёплыми словами.

Акция «Письмо для мамы» прошла в Сибирском государственном университете путей сообщения. К Дню матери студенты отправили более 200 почтовых открыток своим родительницам, чтобы поблагодарить их и поздравить с праздником.

Партнёром акции выступила «Почта России». Сотрудники организации объясняли студентам, как заполнять адресные поля и правильно писать индекс, а также ставили праздничный почтовый штемпель. Праздничные открытки не только разошлись по Новосибирской области, но и отправились в Иркутскую и Кемеровскую области, в Красноярский край, на Алтай, в Бурятию и Якутию.

Все открытки были отправлены бесплатно.

Как рассказали организаторы, в следующем году планируется ещё одна такая акция.

«Мы увидели, как на это реагируют студенты – дети любящие и неравнодушные отправляют открытки своим мамам. Ребятам понравился новый формат – не просто сообщение по телефону отправить, а ощущаемое, материальное поздравление», — рассказала куратор акции «Письмо для мамы» в Новосибирске Мария Бойцова.

Напомним, в июле кота-почтальона наградили за психологическую помощь в Омске.