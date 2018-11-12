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Хакасия предпочла коммуниста: Коновалов победил на выборах главы республики

Рубрика: политика

12.11.2018 11:48

фото со страницы Валентина Коновалова в соцсети «ВКонтакте»

После длительного периода борьбы и скандалов кандидат от региональной партии КПРФ Валентин Коновалов возглавит Хакасию.

Депутат Верховного совета Хакасии, член республиканской партии КПРФ Валентин Коновалов одержал победу на втором туре выборов губернатора региона. Он был единственным участником, так как ранее другие сняли свои кандитуры. Жители могли голосовать либо за него, либо против. Для победы Валентину Коновалову нужно было набрать более 50 % голосов, что ему удалось — по данным ЦИК, он набрал 57,57 % голосов избирателей. Явка составила более 43 %. В первом туре она была 41,8 %.

Одинокий кандидат

Первый тур выборов главы республики состоялся 9 сентября. Тогда было четыре кандидата, из них больше всех голосов набрал Валентин Коновалов — 44,8 %. За ним шёл губернатор региона, единоросс Виктор Зимин — 32,4 %. Однако никто их них не преодолел нужный порог в 50 %, поэтому был назначен второй тур.

В скором времени Виктор Зимин, сославшись на здоровье, снял свою кандидатуру. А затем и вовсе ушёл с поста главы региона. На его место президент Владимир Путин назначил врио главы Хакасии — Михаила Развожаева. 

Постепенно свои кандидатуры сняли и другие участники выборов: эсер Андрей Филягин и Александр Мяхар от Партии роста. 

Несмотря на отсутствие конкуренции, страсти вокруг выборов губернатора Хакасии не утихали. Так, ряд организаций вместе с бывшим депутатом Верховного совета, членом политсовета региональной «Единой России» Виктором Лебедевым создали движение «Народный глава». Его члены проводили активную агитацию, призывая граждан голосовать против коммуниста, дабы в феврале провести повторные выборы, в которых готов был участвовать Михаил Развожаев.

11 ноября состоялся второй тур выборов главы Хакасии. И, как уже писалось выше, Валентину Коновалову удалось одержать победу. 

Примечательно и то, что во время самих выборов движение «Народный глава» проводило своё голосование. Гражданам предлагали выбрать того, кого видят на месте губернатора, из 30 кандидатов. Среди них были и Михаил Развожаев, и мэр Абакана Николай Булакин (который ранее отказался временно возглавить регион), и Валентин Коновалов. Представители КПРФ посчитали это нарушением.

Молодой и красный

Во время прямой трансляции, только узнав о своей победе, Валентин Коновалов выступил с небольшой речью. Он поблагодарил тех, кто за него голосовал, и припомнил «козни» противников.

«Это победа наша общая, всего населения Хакасии. Несмотря на то, что даже часть людей проголосовала против. Я знаю, что большая часть из них была одурманена той избирательной кампанией, которая велась против нас по телевидению. <...> Лично я сделаю всё, чтобы оправдать ваши надежды. Спасибо за поддержку», — заявил коммунист.

Валентину Коновалову сейчас 30 лет, он является многодетным отцом: две дочки и сын. Родился он в Хабаровском крае, окончил в Норильске гимназию с серебряной медалью и в 2010 году получил красный диплом в Хакасском госуниверситете по специальности юриста. После окончил аспирантуру по специальности «Теория и история государства и права: история правовых учений».

В партию КПРФ Валентин Коновалов вошёл ещё в 2007 году. С 2009 по 2012 год являлся секретарём хакасского отделения Комсомола. С 2011 года был юрисконсультом в местной газете и руководил юрслужбой регионального КПРФ.

В 2013 году он стал депутатом совета депутатов Абакана, в 2018 году депутатом Верховного совета Хакасии. Тем временем он дошёл уже до первого секретаря регионального отделения КПРФ.

Напомним, в октябре экс-губернатор Хакасии Виктор Зимин устроил пышный банкет в честь своего ухода.

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