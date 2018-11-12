Красноярских следователей обеспокоила аварийная посадка «Боинга»

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Самолёт, летевший рейсом Домодедово – Норильск, совершил экстренную посадку – в следственном комитете выясняют причины.

Следователи проводят проверку по факту аварийной посадки самолета Boeing-737-800, который летел рейсом Домодедово — Норильск 12 ноября.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирского управления на транспорте СУ СК РФ, воздушное судно совершило аварийную посадку в аэропорту Норильска около 6:20 по местному времени.

«Во время подлёта к аэропорту у самолёта не вышли закрылки. Перед посадкой на взлётно-посадочную полосу закрылки вышли, и воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Норильска», – сообщили в ведомстве.

На борту находилось семь членов экипажа и 178 пассажиров, среди которых 26 детей. Никто из них не пострадал.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следствия будет принято процессуальное решение.

Напомним, в сентябре пять самолётов экстренно приземлились в Новосибирске.