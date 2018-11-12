Лента новостейПредложить новость
Двести трогательных открыток отправили мамам новосибирские студенты
Лидер секты «Свидетели Иеговы» попался новосибирским правоохранителям
Новосибирцы могут получить миллион рублей за приложение для глухих
Без прав и на летней резине прокатился по городу и снёс остановку новосибирец
Хакасия предпочла коммуниста: Коновалов победил на выборах главы республики
Лидер секты «Свидетели Иеговы» попался новосибирским правоохранителямРубрика: проиcшествия
12.11.2018 15:01
фото с сайта pixabay.com
В Новосибирске задержали руководителя ячейки запрещённой в Российской Федерации организации «Свидетели Иеговы» — против него возбуждено уголовное дело.
В рамках реализации мер по предотвращению экстремистских проявлений новосибирские полицейские пресекли деятельность ячейки запрещённой в РФ религиозной организации «Свидетели Иеговы» и задержали их руководителя. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на замначальника полиции регионального ГУ МВД Олега Ольнева.
«В отношении организатора возбуждено уголовное дело», — рассказал Олег Ольнев на оперативном совещании в правительстве региона.
Уточняется, что в организации состояло 15 человек. В результате обыска у лидера и активных участников группы изъяли религиозную литературу, мобильные телефоны и электронные носители информации.
Напомним, в июле проповедника повторно осудили за экстремизм в Новосибирске.
Комментарии
Лента новостей
Двести трогательных открыток отправили мамам новосибирские студенты
Лидер секты «Свидетели Иеговы» попался новосибирским правоохранителям
Новосибирцы могут получить миллион рублей за приложение для глухих
Без прав и на летней резине прокатился по городу и снёс остановку новосибирец
Хакасия предпочла коммуниста: Коновалов победил на выборах главы республики
Статьи по теме
Взятки гладки
Как работает правоохранительная система России на конкретном прим...
Смерть и разум
Как погребальные обряды отражают уровень развития и культуры общ...
Новости по теме
Популярное