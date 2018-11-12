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Лидер секты «Свидетели Иеговы» попался новосибирским правоохранителям

Рубрика: проиcшествия

12.11.2018 15:01

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске задержали руководителя ячейки запрещённой в Российской Федерации организации «Свидетели Иеговы» — против него возбуждено уголовное дело.

В рамках реализации мер по предотвращению экстремистских проявлений новосибирские полицейские пресекли деятельность ячейки запрещённой в РФ религиозной организации «Свидетели Иеговы» и задержали их руководителя. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на замначальника полиции регионального ГУ МВД Олега Ольнева.

«В отношении организатора возбуждено уголовное дело», — рассказал Олег Ольнев на оперативном совещании в правительстве региона.

Уточняется, что в организации состояло 15 человек. В результате обыска у лидера и активных участников группы изъяли религиозную литературу, мобильные телефоны и электронные носители информации.

Напомним, в июле проповедника повторно осудили за экстремизм в Новосибирске.

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