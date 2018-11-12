Любопытного птенца чайки спасли от холода новосибирские спасатели

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Любопытного птенца чайки спасли от холода новосибирские спасателиРубрика: общество
12.11.2018 13:12
фото из группы «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте»
В Новосибирске пернатый малыш, оставшийся без родителей, чуть не погиб от мороза — помогли добрые люди.
Днём 11 ноября дежурный аварийно-спасательного отряда «Приморский» службы МАСС на территории «Парка у моря Обского» увидел через бинокль неподвижную птицу. Она сидела на льду и никуда не перемещалась. Это сподвигло спасателей проверить, что же случилось.
Оказалось, что это был замерзающий птенец чайки. Спасатель взял его на руку, укутал и отнёс на базу. Сотрудники предположили, что он остался без родителей и мог погибнуть на холоде.
Птенца отогрели, накормили и напоили. По словам спасателей, он очень любопытный — ему всё вокруг интересно.
Сами сотрудники МАСС не могут заниматься птенцом и попросили в своей группе во «ВКонтакте» связаться с ними тем, кто может приютить чайку. В скором времени им ответил «Центр реабилитации диких животных», известный новосибирцам своей любовью к птицам.
«Серебристая чайка — это самая большая из наших чаек, если не считать краснокнижного черноголового хохотуна», — рассказал про находку спасателей новосибирский орнитолог Алексей Яновский.
Специалист отметил, что взросление чаек растягивается на несколько лет, и на каждом году жизни у них разная окраска оперения. На первом и втором, а то и на третьем году жизни серебристые чайки и черноголовые хохотуны издали практически неразличимы. Среди чайковых птиц в Сибири встречаются и экзотические виды. Например, краснокнижная птица морской голубок, которая недальновидными распоряжениями ретивых чиновников очень часто подставляется под выстрелы.
Напомним, в августе новосибирские волонтёры спасли птенца коршуна от любителя экзотики.
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