Без прав и на летней резине прокатился по городу и снёс остановку новосибирец

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Без прав и на летней резине прокатился по городу и снёс остановку новосибирецРубрика: проиcшествия
12.11.2018 12:05
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Новосибирец прокатил друзей на внедорожнике: снёс остановку и врезался в два киоска в Калининском районе; мужчину увезли в больницу с серьёзными травмами.
ДТП произошло в ночь на 12 ноября на улице Богдана Хмельницкого возле универмага «Калининский». Внедорожник Land Rover выехал на тротуар, где снёс остановку общественного транспорта и врезался в два торговых киоска.
Как рассказали в соцсетях, за рулём автомобиля был 33-летний молодой человек. В салоне также находились парень и девушка. По информации отдела ГИБДД по Новосибирску, водителя увезли в больницу с сотрясением мозга и переломом грудного позвонка.
«Вытаскивали из авто три невменяемых тела, все живые», — поделился очевидец в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
Свидетель ДТП также рассказал, что на место происшествия подъехали правоохранители, после чего водитель пытался сбежать. Как выяснилось, у мужчины не было водительских прав. Кроме того, его машина была на летней резине.
Напомним, в ноябре неадекватный новосибирец убегал от дьявола и собрал крупное ДТП.
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