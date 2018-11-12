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Без прав и на летней резине прокатился по городу и снёс остановку новосибирец

Рубрика: проиcшествия

12.11.2018 12:05

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Новосибирец прокатил друзей на внедорожнике: снёс остановку и врезался в два киоска в Калининском районе; мужчину увезли в больницу с серьёзными травмами.

ДТП произошло в ночь на 12 ноября на улице Богдана Хмельницкого возле универмага «Калининский». Внедорожник Land Rover выехал на тротуар, где снёс остановку общественного транспорта и врезался в два торговых киоска. 

Как рассказали в соцсетях, за рулём автомобиля был 33-летний молодой человек. В салоне также находились парень и девушка. По информации отдела ГИБДД по Новосибирску, водителя увезли в больницу с сотрясением мозга и переломом грудного позвонка.

«Вытаскивали из авто три невменяемых тела, все живые», — поделился очевидец в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Свидетель ДТП также рассказал, что на место происшествия подъехали правоохранители, после чего водитель пытался сбежать. Как выяснилось, у мужчины не было водительских прав. Кроме того, его машина была на летней резине.

Напомним, в ноябре неадекватный новосибирец убегал от дьявола и собрал крупное ДТП.

Теги: ДТП ГИБДД

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сегодня 13:27 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:44 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:28 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:19 Политика 0 Коммент.

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