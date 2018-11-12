Новосибирец с секретным клинком напал на сотрудника Росгвардии

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«Укол зонтиком» по-сибирски: правоохранители приехали в магазин задержать любителя бесплатной выпивки, а столкнулись с хитрым бойцом.

9 ноября в магазин сети «Ярче!», расположенный в Центральном районе Новосибирска, пришёл 42-летний мужчина с намерением бесплатно выпить. Он подошёл к прилавку, нисколько не смущаясь, взял бутылку алкоголя, и принялся пить, «не отходя от кассы». Никаких попыток расплатиться за товар он не предпринял.

В магазин вызвали сотрудников Росгвардии. Увидев представителей силовой структуры, посетитель отставил бутылку в сторону, моментально открутил от находящегося при нём костыля ручку, в которую был вмонтирован клинок, и нанёс одному из представителей Росгвардии удар в грудь. Как отметили в областном следственном управлении, мужчину от ранения спас бронежилет.

Владельца костыля-клинка задержали. На данный момент Железнодорожный межрайонный следственный отдел возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по статье, подразумевающей ответственность за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, либо и вовсе пожизненное заключение. Следствие продолжается.

Напомним, в ноябре новосибирские полицейские раскрыли кражу детской коляски.