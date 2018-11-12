Новосибирские театры наградили в Москве

Лента новостейПредложить новость
Двести трогательных открыток отправили мамам новосибирские студенты
Лидер секты «Свидетели Иеговы» попался новосибирским правоохранителям
Новосибирцы могут получить миллион рублей за приложение для глухих
Без прав и на летней резине прокатился по городу и снёс остановку новосибирец
Хакасия предпочла коммуниста: Коновалов победил на выборах главы республики
Новосибирские театры наградили в МосквеРубрика: искусство
12.11.2018 15:27
ФОТО ИЗ ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ ТЕАТРА «КРАСНЫЙ ФАКЕЛ» В FACEBOOK
Престижные премии вручили новосибирским театрам на прошедшей в столице конференции Offstage.
Новосибирский музыкальный театр и театр «Красный факел» получили профессиональные премии в области театрального маркетинга и работы со зрителем. Первую премию получило радио «Muzkom», которое с 2009 года работает в музыкальном театре.
«Проект музыкального театра получил первое место в номинации "Лучшее корпоративное издание театра". Радиопроект посвящён музыке и музыкальному театру — круглосуточно в эфир выходят тематические передачи, транслируются знаменитые оперные арии в исполнении выдающихся мастеров жанра, фрагменты спектаклей, мюзиклов, анонсы, интервью, концерты, звучит классическая музыка, джаз, ретро и музыка кино», — рассказали в министерстве культуры Новосибирской области.
Театр «Красный факел» в номинации «Лучшее корпоративное издание театра» завоевал второе место за выходящую с 2003 года ежемесячную газету «Театральный проспект». Диплом за третье место вручён представителям «Красного факела» в номинации «Лучшая работа в социальных сетях».
«Газета "Театральный проспект" содержит информацию о новых постановках и событиях в театре, рецензии, интервью, фоторепортажи, посвящённые театральной жизни города, а также полный репертуар всех театров Новосибирска. Ранее проект стал лауреатом Губернаторской премии за культурно-просветительскую деятельность. Ещё один диплом в Москве получен за работу страницы Межрегионального театрального фестиваля-конкурса "Ново-Сибирский транзит"», — отметили в областном минкульте.
Напомним, в ноябре в Новосибирске пройдёт вручение театральной премии «Парадиз».
Комментарии
Лента новостей
Двести трогательных открыток отправили мамам новосибирские студенты
Лидер секты «Свидетели Иеговы» попался новосибирским правоохранителям
Новосибирцы могут получить миллион рублей за приложение для глухих
Без прав и на летней резине прокатился по городу и снёс остановку новосибирец
Хакасия предпочла коммуниста: Коновалов победил на выборах главы республики
Статьи по теме
Будь на «Подъёме»
Известный тренинг-марафон в седьмой раз пройдет в Новосиби...
Экономия на пять с плюсом: в чём польза карты лояльности
От «мильных» накоплений к картам покупателе...
Зачем нужен дизайн-код: объясняем на примере Саратова
Как новые правила оформления вывесок могут повлиять на жизнь ...
Ну и кто здесь папочка?
Спикеры конференции «Груша» в Новосибирске о том,...
Новости по теме
Популярное