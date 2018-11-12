Новосибирские театры наградили в Москве

ФОТО ИЗ ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ ТЕАТРА «КРАСНЫЙ ФАКЕЛ» В FACEBOOK

Престижные премии вручили новосибирским театрам на прошедшей в столице конференции Offstage.

Новосибирский музыкальный театр и театр «Красный факел» получили профессиональные премии в области театрального маркетинга и работы со зрителем. Первую премию получило радио «Muzkom», которое с 2009 года работает в музыкальном театре.

«Проект музыкального театра получил первое место в номинации "Лучшее корпоративное издание театра". Радиопроект посвящён музыке и музыкальному театру — круглосуточно в эфир выходят тематические передачи, транслируются знаменитые оперные арии в исполнении выдающихся мастеров жанра, фрагменты спектаклей, мюзиклов, анонсы, интервью, концерты, звучит классическая музыка, джаз, ретро и музыка кино», — рассказали в министерстве культуры Новосибирской области.

Театр «Красный факел» в номинации «Лучшее корпоративное издание театра» завоевал второе место за выходящую с 2003 года ежемесячную газету «Театральный проспект». Диплом за третье место вручён представителям «Красного факела» в номинации «Лучшая работа в социальных сетях».

«Газета "Театральный проспект" содержит информацию о новых постановках и событиях в театре, рецензии, интервью, фоторепортажи, посвящённые театральной жизни города, а также полный репертуар всех театров Новосибирска. Ранее проект стал лауреатом Губернаторской премии за культурно-просветительскую деятельность. Ещё один диплом в Москве получен за работу страницы Межрегионального театрального фестиваля-конкурса "Ново-Сибирский транзит"», — отметили в областном минкульте.

Напомним, в ноябре в Новосибирске пройдёт вручение театральной премии «Парадиз».