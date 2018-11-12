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Новосибирцы могут получить миллион рублей за приложение для глухих

Рубрика: общество

12.11.2018 13:27

фото с сайта pixabay.com

Предприниматели из Новосибирска стали финалистами конкурса социальных проектов, предложив специальное приложение для образования глухих людей.

Жители Новосибирска Алексей Соколов и Вероника Копосова вышли в финал IV Всероссийского конкурса социальных предпринимателей. Жюри оценило их проект – приложение для повышения уровня культуры и знаний у глухих людей. Теперь им предстоит защитить свою идею в Москве 22 ноября.

Как сообщают организаторы конкурса – компания «Теле2» и фонд «Навстречу переменам», всего в финал вышли 10 проектов из девяти российских регионов. Из их авторов выберут пять победителей, которые получат 1,2 миллиона рублей на старт реализации идеи.

«Все 10 финалистов получат информационную поддержку в своем регионе и консультационную помощь в формате инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнёров фонда», — рассказали организаторы.

Основные темы вышедших в финал проектов – обучение детей с проблемами здоровья, организация дополнительного образования и досуга, а также поддержка подростков и родителей, которые попали в особую жизненную ситуацию.

Напомним, в октябре новосибирским актёрам с инвалидностью оказали поддержку в оплате проезда на Международные Парадельфийские игры.

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Ближе к нулю: температура продолжает расти в Новосибирске

сегодня 16:21 Общество 0 Коммент.

Двести трогательных открыток отправили мамам новосибирские студенты

сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:27 Культура 0 Коммент.

Автобус с пассажирами упал в кювет на новосибирской трассе

сегодня 15:03 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 15:01 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец с секретным клинком напал на сотрудника Росгвардии

сегодня 14:43 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы могут получить миллион рублей за приложение для глухих

сегодня 13:27 Общество 0 Коммент.

Любопытного птенца чайки спасли от холода новосибирские спасатели

сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:44 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:28 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:19 Политика 0 Коммент.

Без прав и на летней резине прокатился по городу и снёс остановку новосибирец

сегодня 12:05 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:48 Политика 0 Коммент.

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сегодня 09:22 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 08:11 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

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