Новосибирцы могут получить миллион рублей за приложение для глухих

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Новосибирцы могут получить миллион рублей за приложение для глухихРубрика: общество
12.11.2018 13:27
фото с сайта pixabay.com
Предприниматели из Новосибирска стали финалистами конкурса социальных проектов, предложив специальное приложение для образования глухих людей.
Жители Новосибирска Алексей Соколов и Вероника Копосова вышли в финал IV Всероссийского конкурса социальных предпринимателей. Жюри оценило их проект – приложение для повышения уровня культуры и знаний у глухих людей. Теперь им предстоит защитить свою идею в Москве 22 ноября.
Как сообщают организаторы конкурса – компания «Теле2» и фонд «Навстречу переменам», всего в финал вышли 10 проектов из девяти российских регионов. Из их авторов выберут пять победителей, которые получат 1,2 миллиона рублей на старт реализации идеи.
«Все 10 финалистов получат информационную поддержку в своем регионе и консультационную помощь в формате инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнёров фонда», — рассказали организаторы.
Основные темы вышедших в финал проектов – обучение детей с проблемами здоровья, организация дополнительного образования и досуга, а также поддержка подростков и родителей, которые попали в особую жизненную ситуацию.
Напомним, в октябре новосибирским актёрам с инвалидностью оказали поддержку в оплате проезда на Международные Парадельфийские игры.
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