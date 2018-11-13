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«Ну и бог с ними»: сибиряк откупился от жены двумя миллионами

Рубрика: общество

13.11.2018 08:08

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Перед этим супруги поучаствовали в бракоразводном процессе.

Сотрудники отдела судебных приставов по Калининскому району Новосибирска не ожидали от одного из должников по делу о разделе имущества благосклонной и доброжелательной реакции – обычно такие граждане начинают скандалить, доказывая свою правоту, и стараются всячески избежать законной расплаты.

Происходило всё так: 70-летний пенсионер не так давно развёлся со своей супругой. При разделе имущества суд определил, что мужчина должен выплатить своей экс-спутнице жизни более 1,7 млн рублей. Тот делать это не спешил, поэтому оставшаяся в одиночестве женщина решила обратиться за помощью к приставам.

«Сотрудники ФССП на одном из банковских счетов должника обнаружили порядка 550 тысяч рублей, и обратили на них взыскание. Лишившись полумиллиона рублей, неплательщик поспешил в отдел судебных приставов. Мера принудительного исполнения нисколько не расстроила мужчину, наоборот, он пребывал весьма в хорошем расположении духа, улыбался и шутил. К удивлению, он выразил абсолютное безразличие к своим "сбережениям" и обронил фразу: "Ну и бог с ними!"», — рассказали в областном управлении федеральной службы судебных приставов.

Через несколько дней бывшая жена новосибирца прислала в отдел документы, подтверждающие факт уже полного погашения задолженности.

Напомним, в ноябре в Бердске приставы изъяли автомобиль у должника — арендатора квартиры.

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сегодня 08:08 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

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