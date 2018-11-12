По вине коммунальщиков кот обварился в кипятке — его спасают новосибирцы

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По вине коммунальщиков кот обварился в кипятке — его спасают новосибирцыРубрика: проиcшествия
12.11.2018 17:27
фото из группы приюта «Дари Добро» в соцсети «ВКонтакте»
Срочная помощь необходима бездомному рыжему пушистику; страшно представить, через что прошёл этот кот: ему пришлось бежать по кипятку, а затем покрываться льдом на морозе.
О страшном случае рассказали в соцсетях волонтёры приюта «Дари Добро» — по вине работников коммунальных служб кот обварился кипятком. Бездомное животное пряталось от суровых холодов в подвале дома на проспекте Дзержинского. Там-то и прорвало трубу с кипятком.
Лужа была высотой в десять сантиметров. Коту пришлось бежать по кипятку наружу, спасая себя. Но на улице его ждал мороз.
«Обожжёнными лапами с волдырями прямо в ледяной снег. Облегчение было лишь на несколько минут, пока он не начал замерзать, мокрые обожжённые лапы начали покрываться льдом! Ад, из которого нет выхода», — поделились горькими подробностями волонтёры.
Захара (так прозвали кота) в коробке занесли люди в магазин и обработали ему раны. Три дня животное молча терпело невообразимую боль без всяких лекарств.
Кот не может ходить, ему приходиться писать под себя. Половые органы, живот и грудь Захара также пострадали. Повсюду у животного волдыри, отходит кожа. Волонтёры поделились фото пострадавшего кота. Однако Сиб.фм может опубликовать только одно (и то обрезанное) — потому что эти кадры могут серьёзно шокировать.
«Для Захара помощь каждого человека — это маленький шанс выжить! Захара оставили на стационаре в клинике "Бэст"», — сообщили в группе приюта.
Всех неравнодушных людей просят помочь собрать средства на лечение кота. Это поможет спасти его от мучительной смерти и страданий. Всю необходимую информацию можно узнать в группе приюта «Дари Добро» по ссылке.
Напомним, в октябре живодёры облили кислотой несчастного кота в Новосибирске.
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