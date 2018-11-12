Поездка на снегоходе обернулась сибиряку гибелью на дне озера

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Поездка на снегоходе обернулась сибиряку гибелью на дне озераРубрика: проиcшествия
12.11.2018 09:22
фото с сайта pixabay.com
В Новосибирской области двое мужчин решили покататься на снегоходе, однако потеря управления транспортом закончилась для одного из них трагично.
Об инциденте в единую дежурно-диспетчерскую службу сообщил вечером 10 ноября глава администрации Новониколаевского сельсовета. Двое мужчин катались на снегоходе по Тёмному озеру, но в один момент не смогли справиться с управлением. В итоге один из них провалился под лёд. Второй же человек не пострадал.
«На место происшествия для проведения поисковых работ и оказания помощи были направлены спасатели аварийно-спасательной службы Новосибирской области, представители администрации Барабинского района, сотрудники полиции и местное население», — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
11 ноября спасатели нашли тело погибшего в озеро. Его передали в полицию на судебно-медицинскую экспертизу для установления обстоятельств смерти.
Напомним, в марте 2017 года молодая женщина разбилась на снегоходе под Новосибирском.
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