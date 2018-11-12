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Ради любви сибиряк сжёг паспорт невесты

Рубрика: проиcшествия

12.11.2018 12:44

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Житель Новосибирской области решил не отпускать девушку, которая заявила о разрыве отношений, взял её паспорт и поджёг.

В Новосибирской области мировой судья вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Татарска Алексея Лукашова, который признан виновным в уничтожении официального документа из личной заинтересованности.

«В суде установлено, что 28 августа 2018 года Лукашов в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей девушкой, которая пригрозила ему, что разорвёт с ним отношения и уедет от него. Тогда молодой человек решил её никуда не отпускать и сделать всё возможное, чтобы она не уехала. Он взял паспорт невесты и поджёг его. Когда часть страниц сгорела, Лукашов потушил документ и вернул со сгоревшими страницами», — сообщил представитель прокуратуры области Дмитрий Лямкин.

Уголовное дело жителя Татарска было рассмотрено в порядке особого судопроизводства, то есть без судебного следствия. Сам Лукашов полностью признал свою вину. Приговор – пять месяцев условного лишения свободы.

Напомним, в августе пережившая страшные годы Великой Отечественной войны Евгения Белокурова только в 82 года вернулась в родную страну — со слезами радости она получила российский паспорт в Новосибирске.

 

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Двести трогательных открыток отправили мамам новосибирские студенты

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сегодня 15:03 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:27 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

Ради любви сибиряк сжёг паспорт невесты

сегодня 12:44 Хроника 0 Коммент.

Красноярских следователей обеспокоила аварийная посадка «Боинга»

сегодня 12:28 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:19 Политика 0 Коммент.

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сегодня 12:05 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 08:11 Хроника 0 Коммент.

Варенье из рябины сварили для медведей Новосибирского зоопарка

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:00 Афиша 0 Коммент.

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