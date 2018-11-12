Ради любви сибиряк сжёг паспорт невесты

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Житель Новосибирской области решил не отпускать девушку, которая заявила о разрыве отношений, взял её паспорт и поджёг.

В Новосибирской области мировой судья вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Татарска Алексея Лукашова, который признан виновным в уничтожении официального документа из личной заинтересованности.

«В суде установлено, что 28 августа 2018 года Лукашов в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей девушкой, которая пригрозила ему, что разорвёт с ним отношения и уедет от него. Тогда молодой человек решил её никуда не отпускать и сделать всё возможное, чтобы она не уехала. Он взял паспорт невесты и поджёг его. Когда часть страниц сгорела, Лукашов потушил документ и вернул со сгоревшими страницами», — сообщил представитель прокуратуры области Дмитрий Лямкин.

Уголовное дело жителя Татарска было рассмотрено в порядке особого судопроизводства, то есть без судебного следствия. Сам Лукашов полностью признал свою вину. Приговор – пять месяцев условного лишения свободы.

Напомним, в августе пережившая страшные годы Великой Отечественной войны Евгения Белокурова только в 82 года вернулась в родную страну — со слезами радости она получила российский паспорт в Новосибирске.