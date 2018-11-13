Стали известны профессии с самыми патриотичными специалистами

Лента новостейПредложить новость
В стиле Instagram: новосибирские предприниматели раскроют свои секреты
Лидер секты «Свидетели Иеговы» попался новосибирским правоохранителям
Хакасия предпочла коммуниста: Коновалов победил на выборах главы республики
Стали известны профессии с самыми патриотичными специалистамиРубрика: работа
13.11.2018 04:08
фото с сайта pixabay.com
Стабильность и постоянство: большинство архитекторов, тренеров и разработчиков выбрали бы свою профессию вновь, если бы им представился шанс заново принять карьерное решение.
Тройка лидеров в рейтинге наиболее довольных выбором профессии не изменилась за 4 года. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 7000 представителей 22 профессиональных групп из всех регионов страны.
Отвечая на вопрос: «Если бы вы могли выбирать профессию снова, вы бы опять выбрали вашу специальность?» 81 % архитекторов подтвердили, что вновь приняли бы то же решение. На втором месте спортивные тренеры: среди них ту же профессию вновь избрали бы 8 из 10. 78 % программистов не променяли бы свою специальность ни на что иное.
Свое решение о выборе профессии вновь подтвердили бы 77 % психологов, по 73 % сметчиков и врачей.
Ту же специальность, если бы представился такой шанс, избрали по 70 % дизайнеров и парикмахеров.
Довольны первоначальным выбором профессии 64 % медицинских сестер и 61 % маркетологов.
Не променяли бы свою работу на другое дело по 59 % учителей и юристов. Не согласны на другую профессию 58 % аналитиков. Своей работой столь же довольны автомеханики и сантехники (также по 58 %).
Единственно верным считают свое карьерное решение 57 % переводчиков, 56 % поваров, 52 % бухгалтеров. Вновь выбрали бы свою профессию по 51 % журналистов и технологов.
А вот среди экологов подтвердили бы свой выбор карьерного пути менее половины (49 %). Меньше всего довольных выбором профессии сегодня среди экономистов (48 %).
«За 4 года, прошедших с момента проведения аналогичного исследования, тройка лидеров рейтинга не изменилась. В профессиональных группах архитекторов, тренеров и программистов практически не изменилось даже количество респондентов, преданных своему делу», — прокомментировали данные исследования специалисты SuperJob.
Среди медицинских сестёр довольных выбором профессии стало больше: 57 % было в 2014 году, 64 % — сегодня. Психологов, готовых подтвердить своё карьерное решение, также стало чуть больше (73 и 77 % соответственно).
В следующих профессиональных группах, напротив, снижается число респондентов, уверенных в правильности выбора профессионального пути. 4 года назад аналитиков, довольных профессией, было 65 %, сегодня — 58 %. Стало меньше поваров, готовых подтвердить первоначальный выбор профессии: 63 и 56 % соответственно. В 2014 году свое карьерное решение считали верным 70 % маркетологов, сегодня таковых 61 %. Наибольшие потери в среде журналистов: четыре года назад две трети из них были готовы подтвердить выбор профессионального пути, сегодня — лишь каждый второй (51 %).
Напомним, в ноябре выяснилось, что завышенные запросы молодых специалистов огорчают работодателей Новосибирска.
Комментарии
Лента новостей
В стиле Instagram: новосибирские предприниматели раскроют свои секреты
Лидер секты «Свидетели Иеговы» попался новосибирским правоохранителям
Хакасия предпочла коммуниста: Коновалов победил на выборах главы республики
Статьи по теме
10 фактов о «топах»
Они хотят больше 200 тысяч, не пишут про ПК и знают пушту...
Новости по теме
Популярное