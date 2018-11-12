Травников назначил нового министра экологии и природных ресурсов

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначил нового и. о. в одном министерстве, и убрал эту приставку у главы другого министерства.

И. о. министра образования региона Сергея Федорчука утвердили в должности. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников.

«Все необходимые согласования федеральных органов исполнительной власти получены, и Федорчук Сергей Владимирович теряет приставку "и. о.", и с 8 ноября становится министром образования Новосибирской области», — передало его слова Интерфакс.

Помимо этого, он назначил замруководителя Верхне-Обского бассейнового водного управления Андрея Даниленко на должность и. о. министра природных ресурсов и экологии. Ранее он также являлся замруководителя департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области.

Напомним, в октябре Андрей Травников объяснил перемены в структуре регионального правительства.