Кипящие реки потекли по улицам Новосибирска

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОЧЕВИДЦЕМ

В Ленинском районе из-под земли забил фонтан кипятка; эвакуированы люди.

Сообщение спасателям поступило в 14:50, рассказали в пресс-службе областного управления МЧС. Прибывшие на место происшествия специалисты обнаружили, что во время проведения плановых работ была прорвана труба диаметром 700 миллиметров, а кипяток льётся прямо на улицу. Из-за высокой степени опасности спасатели приняли решение эвакуировать посетителей поликлиники на улице Котовского, 40 и близлежащего продуктового магазина – в общей сложности 15 человек.

Новосибирцы моментально принялись делиться в соцсетях фотографиями и видео, сделанными возле места аварии. Кроме этого, очевидцы утверждают, что на затопленных улицах встал автотранспорт, несколько человек получили ожоги, а десятки объектов пришлось отключить от отопления. В МЧС эту информацию о пострадавших не подтвердили.

«Теплоноситель не сливался, магистрали работают на сниженных параметрах. Ремонтно-восстановительные работы проводят аварийные бригады 2-го теплового района АО "СИБЭКО". Всего на месте работает 31 человек, из них 16 от МЧС, задействовано восемь единиц техники», — уточнили в спасательной службе.

Помимо случившейся в понедельник аварии, появилась информация о происшествии в «Доме с часами». Жители дома-памятника обратились в общественную организацию «Гражданский патруль» с жалобой. Они рассказали, что в минувшие выходные в одной из квартир прорвало батарею, и несколько квартир оказались затопленными. Экстренные службы мэрии на многочисленные звонки жильцов не реагировали, и воду удалось перекрыть только сегодня, 12 ноября. Из-за потопа в подъездах дома начала отваливаться штукатурка.

«Какие-то беды то и дело преследуют знаменитый "Дом с часами". Сначала не помог выделенный на ремонт часового механизма грант, поскольку часы не показывают точное время, теперь проблемы начались и в самом доме. Хотелось бы, чтобы к зданию проявил больше внимания фонд по сохранению памятников архитектуры, которому самое время подключиться, чтобы разобраться в ситуации», — прокомментировал ситуацию руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.

Напомним, в ноябре в Новосибирской области пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем.