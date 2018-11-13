В Новосибирске за избиение осудили нацгвардейца

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Сотрудник вневедомственной охраны приговорён к условному сроку.

В Кировском районном суде Новосибирска закончилось рассмотрение уголовного дела 26-летнего сотрудника филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Новосибирской области», старшего сержанта полиции Семёна Лысикова.

Как следует из материалов уголовного дела, в ночь на 14 июля 2017 года Лысиков, догоняя убегавшего от него мужчину, сначала толкнул его в спину, а затем «нанёс ему не менее пяти ударов ногой в туловище, лицо, грудную клетку и левую ногу, причинив физическую боль, моральные и нравственные страдания», — рассказали в областной прокуратуре.

В итоге суд признал полицейского в превышении должностных полномочий – он приговорён к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно и лишён звания. Кроме того, Семён Лысиков 3 года не сможет занимать какие-либо должности в правоохранительных органах.

Напомним, в ноябре новосибирец напал на сотрудника Росгвардии с замаскированной заточкой.