В Новосибирске за избиение осудили нацгвардейца

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В Новосибирске за избиение осудили нацгвардейцаРубрика: проиcшествия
13.11.2018 09:09
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Сотрудник вневедомственной охраны приговорён к условному сроку.
В Кировском районном суде Новосибирска закончилось рассмотрение уголовного дела 26-летнего сотрудника филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Новосибирской области», старшего сержанта полиции Семёна Лысикова.
Как следует из материалов уголовного дела, в ночь на 14 июля 2017 года Лысиков, догоняя убегавшего от него мужчину, сначала толкнул его в спину, а затем «нанёс ему не менее пяти ударов ногой в туловище, лицо, грудную клетку и левую ногу, причинив физическую боль, моральные и нравственные страдания», — рассказали в областной прокуратуре.
В итоге суд признал полицейского в превышении должностных полномочий – он приговорён к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно и лишён звания. Кроме того, Семён Лысиков 3 года не сможет занимать какие-либо должности в правоохранительных органах.
Напомним, в ноябре новосибирец напал на сотрудника Росгвардии с замаскированной заточкой.
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