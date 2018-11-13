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В стиле Instagram: новосибирские предприниматели раскроют свои секреты

Рубрика: бизнес, афиша

13.11.2018 05:05

фото с сайта pixabay.com

В ноябре 2018 года в Новосибирске стартует новый проект «Ты-предприниматель I STORIES». В рамках проекта пройдет серия встреч в формате открытого диалога-интервью с опытными предпринимателями региона.

Новосибирская область сохраняет лидирующие позиции среди субъектов Сибирского федерального округа по количеству действующих на территории малых предприятий, их обороту, объёму инвестиций в основной капитал, а также количеству занятых. В регионе зарегистрировано около 140 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства с учётом индивидуальных предпринимателей. За этими цифрами стоят тысячи историй, которые могут дать позитивный импульс популяризации предпринимательства и создания благоприятной предпринимательской среды.

«Встречи пройдут в разное время, на разных площадках, с разными спикерами, но с одной целью – ответить на вопрос многих начинающих предпринимателей: «Существует ли секрет успеха в бизнесе?». В этот раз организаторов интересует не столько информация, сколько история, которая за ней стоит. Как рассказали организаторы, в проекте используется стилистика социальной сети Instagram, так как именно в ней популярен формат историй, которые стали каналом не только для общения, но и для продвижения личного бренда, развития бизнеса, образования и мотивации», — отметил директор ГБУ НСО «Агентства поддержки молодёжных инициатив» Павел Бачанов.

Каждое мероприятие в рамках проекта может быть полезным как для тех, кто только хочет начать своё дело, так и для тех, кто уже имеет свой бизнес. Вопросы есть у всех и данный проект – отличная возможность, чтобы их задать и получить ответы. Количество участников каждой встречи ограничено физическими характеристиками площадки.

Организаторами проекта выступают правительство Новосибирской области, ГБУ НСО «Агентство поддержки молодёжных инициатив», Новосибирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ». Проект реализуется в рамках федеральной программы «Ты-предприниматель» при поддержке Российского центра содействия молодёжному предпринимательству (Роспредприниматель).

Информация о героях встречи и регистрация доступны по ссылкам:

21 ноября - улица Кошурникова, д. 29/4, швейная студия Юлианы Яблонской;

28 ноября - Вокзальная магистраль 8а, 2 этаж, лофт «Пчела».

Напомним, в ноябре 2018 года в Новосибирске стартовал бесплатный образовательный проект для местных товаропроизводителей «Школа торговли: выход в сеть».

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