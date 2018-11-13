Задолжавшего десятки миллионов рублей бизнесмена объявляют банкротом

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В отношении владельца известных новосибирских компаний ввели процедуру банкротства.

Арбитражный суд Новосибирской области ввёл процедуру банкротства в отношении новосибирского бизнесмена Александра Войтова. Такое решение суд принял 7 ноября по иску компаний ООО «Красная строка» и ООО «ТК Пресс».

Как сообщает пресс-служба ООО «Красная строка», согласно материалам дела, финансовые проблемы у предпринимателя начались в 2016 году. В последние три года он безуспешно пытался реализовать ряд проектов, под которые привлекал значительные заёмные ресурсы.

«По оценкам, общий объём долгов может составлять десятки миллионов рублей. До 23 января 2019 года финансовый управляющий должен установить весь реестр кредиторов и размер просроченной задолженности», — рассказали в пресс-службе компании.

Александр Войтов известен в Новосибирске как один из основателей сети доставки суши «Харакири» и сервиса такси «Таксисто», а также совладелец Городского центра медосмотра, вип-клиники «Люксмедика» и ряда других организаций.

Напомним, в октябре суд оставил в СИЗО совладельца Traveler’s Coffee.