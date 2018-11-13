Новосибирцы решили сэкономить на омбудсмене по правам человека

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Активисты-общественники хотят распустить аппарат уполномоченного по правам человека в Новосибирской области – предложение отправлено областным депутатам.

С инициативой отказаться от регионального аппарата уполномоченного по правам человека обратилась в Заксобрание общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль». По их мнению, «содержание аппарата несёт существенную нагрузку на бюджет региона, однако эффективность расходования средств на правовую защиту граждан остаётся малозначительной».

По информации главы «Гражданского патруля» Ростислава Антонова, за четыре года — с 2014 по 2018 — омбудсмен Нина Шалабаева рассмотрела 9,5 тысячи обращений граждан.

«Если учесть, что по данным СМИ на содержание аппарата ежегодно тратится 17 миллионов рублей, в аппарате отказались называть точную сумму расходов, выходит, что стоимость одного телефонного разговора с сотрудником омбудсмена с непонятным результатом для обратившегося обходится бюджету города примерно в семь тысяч рублей. Штат аппарата уполномоченного вместе с омбудсменом составляет 13 человек и занимает 158 "квадратов" комфортабельных помещений в здании Заксобрания», — высказался правозащитник.

Общественники уверяют, что региону дешевле развивать общественные некоммерческие организации и предлагают учредить для них специальные гранты.

Напомним, в ноябре «Гражданский патруль» рассказал о потопе в историческом доме в центре Новосибирска.