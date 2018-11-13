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Новосибирцы решили сэкономить на омбудсмене по правам человека

Рубрика: общество

13.11.2018 15:50

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Активисты-общественники хотят распустить аппарат уполномоченного по правам человека в Новосибирской области – предложение отправлено областным депутатам.

С инициативой отказаться от регионального аппарата уполномоченного по правам человека обратилась в Заксобрание общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль». По их мнению, «содержание аппарата несёт существенную нагрузку на бюджет региона, однако эффективность расходования средств на правовую защиту граждан остаётся малозначительной».

По информации главы «Гражданского патруля» Ростислава Антонова, за четыре года — с 2014 по 2018 — омбудсмен Нина Шалабаева рассмотрела 9,5 тысячи обращений граждан. 

«Если учесть, что по данным СМИ на содержание аппарата ежегодно тратится 17 миллионов рублей, в аппарате отказались называть точную сумму расходов, выходит, что стоимость одного телефонного разговора с сотрудником омбудсмена с непонятным результатом для обратившегося обходится бюджету города примерно в семь тысяч рублей. Штат аппарата уполномоченного вместе с омбудсменом составляет 13 человек и занимает 158 "квадратов" комфортабельных помещений в здании Заксобрания», — высказался правозащитник.

Общественники уверяют, что региону дешевле развивать общественные некоммерческие организации и предлагают учредить для них специальные гранты.

Напомним, в ноябре «Гражданский патруль» рассказал о потопе в историческом доме в центре Новосибирска.

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С 1 декабря проезд в транспорте Новосибирска подорожает на 2 рубля

сегодня 17:19 Экономика 0 Коммент.

Кабачковый извращенец напугал девочку в Новосибирске

сегодня 16:50 Хроника 0 Коммент.

Ребёнок обыграл 32 мастеров бильярда и стал чемпионом Новосибирска

сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

Упавший с Димитровского моста пенсионер погиб в ледяной воде

сегодня 15:05 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске осудят кемеровского вымогателя

сегодня 14:24 Хроника 0 Коммент.

Новосибирца наказали за фальшивые билеты на «Руки Вверх!»

сегодня 13:25 Хроника 0 Коммент.

До ЕГЭ 7 месяцев: на образовательном форуме в Новосибирске расскажут, как использовать их максимально эффективно

сегодня 13:11 Афиша 0 Коммент.

Балканские этно-рокеры споют для новосибирцев перед бойцовским турниром

сегодня 12:44 Афиша 0 Коммент.

Сибирскую генерирующую компанию возглавил сын Солженицына

сегодня 12:26 Бизнес 0 Коммент.

Энергетики назвали причину ЧП на Котовского

сегодня 11:52 Хроника 0 Коммент.

Житель Новосибирска истязал малолетнего сына

сегодня 11:36 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском кукольном пройдут родительские собрания

сегодня 11:35 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске за избиение осудили нацгвардейца

сегодня 09:09 Хроника 0 Коммент.

«Ну и бог с ними»: сибиряк откупился от жены двумя миллионами

сегодня 08:08 Общество 0 Коммент.

Дело об остановке-«призраке» расследуют в Новосибирске

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

В стиле Instagram: новосибирские предприниматели раскроют свои секреты

сегодня 05:05 Бизнес 0 Коммент.

Стали известны профессии с самыми патриотичными специалистами

сегодня 04:08 Работа 0 Коммент.

По вине коммунальщиков кот обварился в кипятке — его спасают новосибирцы

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