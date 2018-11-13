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Балканские этно-рокеры споют для новосибирцев перед бойцовским турниром

Рубрика: афиша

13.11.2018 12:44

фото из группы мероприятия «ВКонтакте»

Одна из самых необычных групп с Балкан выступит в Новосибирске перед «Кубком дружбы».

В рамках российско-сербского турнира по единоборствам «Кубок Дружбы» в Новосибирске выступит этническая группа Sanja Ilić & Balkanika. Будучи продолжателями балканских культурных традиций, музыканты стремительно набирают популярность на современной сцене благодаря своей самобытности.

Коллектив известен неповторимым звучанием, которое совмещает в себе мощные ритмы Балкан и элементы мировой музыкальной культуры. Возможно, это и вывело группу в число финалистов «Евровидения 2018».

Девять музыкантов, которых периодически сопровождают два трубача для специальных выступлений, создают специфически балканский, и, в то же время, современный звук. Завершают целостную картину два женских этновокала и один мужской рок-вокал.

«За последние 10 лет группа отыграла более 500 концертов на каждом континенте. Блестящие выступления в России, Великобритании, Соединённых Штатах Америки, Канаде, Южной Корее, Пакистане, Египте, Мексике, Китае, Бельгии, Голландии, Австрии, Тунисе, Алжире, Люксембурге, Италии, Хорватии, Словакии, Словении, Черногории, Боснии и Герцеговине, Турции, Румынии заканчивались овациями», — рассказали организаторы концерта.

Концерт балканской группы пройдёт 23 ноября в ДКЖ. Вместе с приезжим коллективом выступят новосибирцы – рок-оркестр «Рви меха!».

Напомним, турнир по смешанным единоборствам «Кубок Дружбы» пройдёт в ЛДС «Сибирь» 24 ноября.

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сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

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