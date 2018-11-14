Больше всего сибирских банкротов живёт в Новосибирской области

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Аналитическая служба федеральной юридической компании «Стопдолг» проанализировала динамику банкротства граждан за октябрь 2018 года: Новосибирская область лидирует по этому показателю среди регионов Сибири.

Всего в России за 3 года работы закона о банкротстве признано банкротами уже 87 044 граждан, а на 100 тысяч жителей приходится уже 60 банкротов. Прирост за октябрь 2018 года составил 5 018 реальных банкротов.

На конец октября в ЕФРСБ (Единый Федеральный Реестр Сведений о Банкротстве) было зарегистрировано 87 044 банкротов среди граждан (без статуса ИП).

«Впервые за 3 года действия закона о банкротстве прирост в месяц составил 5 018 банкротов. Банкротство физических лиц в России набирает обороты и к январю 2019 года можно смело говорить о 100 000 банкротов в России. В нашем рейтинге видны проблемные регионы России и стабильные области, где практически нет банкротов. Индекс "Стопдолга" позволяет определить экономическую ситуацию в районе и, в случае необходимости, предпринять меры. К сожалению, регионы с нулевым приростом банкротов сокращаются – в октябре их всего 4, а Московская область увеличила за месяц прирост количества банкротов в 3 раза с 264 банкротов за сентябрь, до 778 банкротов за октябрь», — рассказал руководитель Федеральной юридической компании «Стопдолг» Алексей Дёмин.

Москва и Московская область занимают первое и второе место (6 995 и 5 402). Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург (4 385 банкротов). Новосибирская область больше не входит в тройку лидеров и занимает 8 место (2 648 банкротов). Прирост за месяц составил 111 банкротов.

Рейтинг сибирских регионов по количеству банкротов на конец октября 2018 г.

№ Регион Кол-во банкротов Кол-во дел на 100 тысяч населения (индекс «Стопдолг») Прирост 1 Новосибирская область 2648 96 111 2 Омская область 2022 102 115 3 Кемеровская область 1411 52 41 4 Иркутская область 1599 66 85 5 Красноярский край 1527 53 124 6 Алтайский край 1045 44 46 7 Томская область 644 60 39 8 Хакасия (республика) 179 33 6 9 Тыва (республика) 78 25 3 10 Алтай (республика) 64 30 7

Напомним, в ноябре в отношении владельца известных новосибирских компаний ввели процедуру банкротства.