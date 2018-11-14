Больше всего сибирских банкротов живёт в Новосибирской области

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Стограммовые платки-«паутинки» покажут новосибирцам в краеведческом музее
Больше всего сибирских банкротов живёт в Новосибирской областиРубрика: общество
14.11.2018 04:07
фото с сайта pixabay.com
Аналитическая служба федеральной юридической компании «Стопдолг» проанализировала динамику банкротства граждан за октябрь 2018 года: Новосибирская область лидирует по этому показателю среди регионов Сибири.
Всего в России за 3 года работы закона о банкротстве признано банкротами уже 87 044 граждан, а на 100 тысяч жителей приходится уже 60 банкротов. Прирост за октябрь 2018 года составил 5 018 реальных банкротов.
На конец октября в ЕФРСБ (Единый Федеральный Реестр Сведений о Банкротстве) было зарегистрировано 87 044 банкротов среди граждан (без статуса ИП).
«Впервые за 3 года действия закона о банкротстве прирост в месяц составил 5 018 банкротов. Банкротство физических лиц в России набирает обороты и к январю 2019 года можно смело говорить о 100 000 банкротов в России. В нашем рейтинге видны проблемные регионы России и стабильные области, где практически нет банкротов. Индекс "Стопдолга" позволяет определить экономическую ситуацию в районе и, в случае необходимости, предпринять меры. К сожалению, регионы с нулевым приростом банкротов сокращаются – в октябре их всего 4, а Московская область увеличила за месяц прирост количества банкротов в 3 раза с 264 банкротов за сентябрь, до 778 банкротов за октябрь», — рассказал руководитель Федеральной юридической компании «Стопдолг» Алексей Дёмин.
Москва и Московская область занимают первое и второе место (6 995 и 5 402). Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург (4 385 банкротов). Новосибирская область больше не входит в тройку лидеров и занимает 8 место (2 648 банкротов). Прирост за месяц составил 111 банкротов.
Рейтинг сибирских регионов по количеству банкротов на конец октября 2018 г.
|№
|Регион
|Кол-во банкротов
|Кол-во дел на 100 тысяч населения (индекс «Стопдолг»)
|Прирост
|1
|Новосибирская область
|2648
|96
|111
|2
|Омская область
|2022
|102
|115
|3
|Кемеровская область
|1411
|52
|41
|4
|Иркутская область
|1599
|66
|85
|5
|Красноярский край
|1527
|53
|124
|6
|Алтайский край
|1045
|44
|46
|7
|Томская область
|644
|60
|39
|8
|Хакасия (республика)
|179
|33
|6
|9
|Тыва (республика)
|78
|25
|3
|10
|Алтай (республика)
|64
|30
|7
Напомним, в ноябре в отношении владельца известных новосибирских компаний ввели процедуру банкротства.
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Лента новостей
Стограммовые платки-«паутинки» покажут новосибирцам в краеведческом музее
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