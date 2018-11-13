До ЕГЭ 7 месяцев: на образовательном форуме в Новосибирске расскажут, как использовать их максимально эффективно

Эксперты расскажут, как подготовиться к ЕГЭ и итоговому сочинению.

ЕГЭ – финальное и самое волнительное испытание в жизни учащегося старших классов. Мало сдать на минимальные баллы, если одиннадцатиклассник планирует поступить в хороший вуз. Статистика неумолима. Только 3 школьника из 100 сдают математику на 80 баллов и выше! По обществознанию сдают на 80+ баллов только 4 % учеников. Проходные баллы в ведущие вузы высоки — нужно набрать не менее 240 баллов по трём предметам, чтобы быть уверенным в успехе. Например, в НГУ на специальность № 38.03.01 «Экономика» в 2018 году минимальный проходной балл на бюджет был 247, значит в среднем нужно набирать по 85 баллов по русскому языку, математике и обществознанию. А по профильному предмету необходимо набрать больше, чем другие абитуриенты.

Конечно, многие начинают готовиться к экзаменам за год или за два. Но что делать тем, кто только сейчас определился, какие предметы будет сдавать? А что делать тем, кто не определился с выбором вуза и специальности, а по статистике их 70 % от общего числа старшеклассников? Как понять, на что сделать упор в подготовке? На какие темы предмета нужно обратить особое внимание? Как построить личную стратегию для своего успеха? Как не попасть в типовые ловушки экзамена, на которых около 90 % сдающих теряют до десяти баллов? Как избежать ошибок по невнимательности, из-за которых можно недобрать 10-15 % баллов?

Вопросов много, а через три недели выпускников ещё ждёт итоговое сочинение. Как его результаты влияют на поступление? Можно ли за него получить дополнительные баллы?

На эти и другие волнующие вопросы учеников и родителей ответят ведущие эксперты образовательного портала «Навигатор поступления» и образовательного центра MAXIMUM, которые помогли более 112 000 учеников поступить в вузы России.

Когда до экзаменов осталось семь месяцев, важно не упустить время и эффективно использовать каждую неделю.

«Нам важно помочь ученику не потерять мотивацию и правильно контролировать свои успехи, чтобы к моменту ЕГЭ ребёнок был уверен в своих силах и показал свой максимальный результат. Именно правильная подготовка улучшает показатели в среднем в два-три раза», – отметили в MAXIMUM.

На мероприятии родители узнают:

Как выбрать лучший способ подготовки к ЕГЭ и не попасть в ловушки.

Как контролировать прогресс ученика.

Как помочь определиться с будущим: экзамены и учебное заведение.

Как работают приёмные комиссии

Старшеклассники смогут:

Познакомиться с методами решения задач, которые не дают в школе.

Определить свой текущий уровень знаний

Узнать, как подготовиться к итоговому сочинению и написать его на отлично.

Всех посетителей форума ждёт подарок: аналитический сборник по подготовке к итоговому сочинению.

Мероприятие состоится 18 ноября в 12:00. Участие в форуме бесплатное, количество мест ограничено. Необходима предварительная регистрация на сайте или по телефону (383) 383-26-21

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