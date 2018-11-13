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Энергетики назвали причину ЧП на Котовского

Рубрика: проиcшествия

13.11.2018 11:52

ФОТО С МЕСТА ЧП ПРЕДОСТАВЛЕНО ГУ МЧС ПО НСО

Причиной серьёзного порыва стал высокий износ теплосети – локальная наружная коррозия.

В Новосибирске сотрудники Сибирской генерирующей компании подали тепло и горячую воду во все дома, которые были отключены в результате ЧП на улице Котовского.

Авария произошла 12 ноября в 13:50 в районе дома № 44 на улице Котовского. Оперативно приехавшие на место специалисты обнаружили порыв на магистральной трубе диаметром 600 миллиметров. Льющийся кипяток затопил улицу. Из-за высокой степени опасности спасатели приняли решение эвакуировать посетителей поликлиники и близлежащего продуктового магазина – в общей сложности 15 человек.

В 15:20 дефект был локализован, в зону отключения попали 62 объекта, в том числе 40 жилых домов, три детских сада, два лечебных учреждения, а также 17 административных зданий. Также была подтоплена проезжая часть улицы Троллейной.

Восстановительные работы велись в течение 14 часов, в них были задействованы 63 человека и 20 единиц техники. На время отключения в почти половине жилых домов и двух лечебных учреждениях теплоснабжение было организовано с обратного трубопровода. К 03:00 сварочные работы были завершены, в 05:00 13 ноября системы отопления начали заполняться.

Также из-за аварийной ситуации 12 ноября произошло кратковременное изменение параметров теплоснабжения по зонам ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, вследствие чего жители большой части Ленинского и Кировского районов могли наблюдать снижение температуры в домах. К 19-22 часам 12 ноября режим теплоснабжения был восстановлен по всему Левобережью. 

 «Причиной серьезного порыва на улице Котовского, скорее всего, стал высокий износ теплосети – локальная наружная коррозия. Специалисты теплосетевой компании обнаружили дефект на этом участке ранее, и 13 ноября дефект должны были устранять в плановом порядке — место запланированных работ огородили, туда подогнали технику. К сожалению, из-за резкого изменения температур изношенная труба не дождалась ремонта — произошел порыв. Специалисты оперативно локализовали повреждения, и, несмотря на тяжёлые условия работы, довольно быстро справились с задачей», — сообщил главный инженер Новосибирской теплосетей компании Михаил Филатов.

Напомним, вчера кипящие реки потекли по улицам Новосибирска.

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