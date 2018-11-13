4 балла
-8
67.68 76.07
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

С 1 декабря проезд в транспорте Новосибирска подорожает на 2 рубля

сегодня 17:19 Экономика 0 Коммент.

Кабачковый извращенец напугал девочку в Новосибирске

сегодня 16:50 Хроника 0 Коммент.

Ребёнок обыграл 32 мастеров бильярда и стал чемпионом Новосибирска

сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

Упавший с Димитровского моста пенсионер погиб в ледяной воде

сегодня 15:05 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске осудят кемеровского вымогателя

сегодня 14:24 Хроника 0 Коммент.

Новосибирца наказали за фальшивые билеты на «Руки Вверх!»

сегодня 13:25 Хроника 0 Коммент.

До ЕГЭ 7 месяцев: на образовательном форуме в Новосибирске расскажут, как использовать их максимально эффективно

сегодня 13:11 Афиша 0 Коммент.

Балканские этно-рокеры споют для новосибирцев перед бойцовским турниром

сегодня 12:44 Афиша 0 Коммент.

Сибирскую генерирующую компанию возглавил сын Солженицына

сегодня 12:26 Бизнес 0 Коммент.

Энергетики назвали причину ЧП на Котовского

сегодня 11:52 Хроника 0 Коммент.

Житель Новосибирска истязал малолетнего сына

сегодня 11:36 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском кукольном пройдут родительские собрания

сегодня 11:35 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске за избиение осудили нацгвардейца

сегодня 09:09 Хроника 0 Коммент.

«Ну и бог с ними»: сибиряк откупился от жены двумя миллионами

сегодня 08:08 Общество 0 Коммент.

Дело об остановке-«призраке» расследуют в Новосибирске

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

В стиле Instagram: новосибирские предприниматели раскроют свои секреты

сегодня 05:05 Бизнес 0 Коммент.

Стали известны профессии с самыми патриотичными специалистами

сегодня 04:08 Работа 0 Коммент.

По вине коммунальщиков кот обварился в кипятке — его спасают новосибирцы

вчера 17:27 Хроника 0 Коммент.

Чёрно-белые фото сибирячки из «Танцев» взорвали соцсети

вчера 17:24 Woman 0 Коммент.

Кабачковый извращенец напугал девочку в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

13.11.2018 16:50

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске девочка после открытия дверей лифта увидела откровенную картину: мужчина пихал себе в анальное отверстие кабачок; преступника теперь разыскивает полиция.

В группе «Новосибирск 24» в соцсети «Одноклассники» опубликовали рапорт полиции о происшествии, в котором фигурируют подъезд, извращенец, несовершеннолетняя и кабачок. Данную информацию подтвердил Сиб.фм и источник в правоохранительных органах.

Всё случилось вечером 11 ноября в подъезде одного из домов в Новосибирске. Девочка стояла и ждала лифт, а когда он открылся, оттуда вышел небритый мужчина возраста 30-35 лет в чёрных джинсах, тёмной куртке и серой вязаной шапке. Потерпевшая зашла в лифт и поспешила закрыть двери, но не успела она уехать, как двери вновь открылись. Перед девочкой предстало невообразимое и развратное действие.

«Стоял спиной к дверям лифта, чуть нагнувшись вперёд, при этом джинсы у мужчины были спущены до колен, а сам мужчина пихал себе в анальное отверстие овощ, похожий на небольшой кабачок», — говорится в рапорте.

Девочка в спешке вновь закрыла дверь лифта, но они вскоре опять открылись. Перед ней снова стоял тот мужчина. На этот раз он был лицом к ней, а в руках держал свой половой член. После он зашёл к ней лифт. Далее текст рапорта оборвался, однако известно, что девочке удалось убежать. 

На данный момент правоохранители ищут данного мужчину.

Напомним, в июле семьянин из Абакана напился и вновь показал гениталии продавцам.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

С 1 декабря проезд в транспорте Новосибирска подорожает на 2 рубля

сегодня 17:19 Экономика 0 Коммент.

Кабачковый извращенец напугал девочку в Новосибирске

сегодня 16:50 Хроника 0 Коммент.

Ребёнок обыграл 32 мастеров бильярда и стал чемпионом Новосибирска

сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

Упавший с Димитровского моста пенсионер погиб в ледяной воде

сегодня 15:05 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске осудят кемеровского вымогателя

сегодня 14:24 Хроника 0 Коммент.

Новосибирца наказали за фальшивые билеты на «Руки Вверх!»

сегодня 13:25 Хроника 0 Коммент.

До ЕГЭ 7 месяцев: на образовательном форуме в Новосибирске расскажут, как использовать их максимально эффективно

сегодня 13:11 Афиша 0 Коммент.

Балканские этно-рокеры споют для новосибирцев перед бойцовским турниром

сегодня 12:44 Афиша 0 Коммент.

Сибирскую генерирующую компанию возглавил сын Солженицына

сегодня 12:26 Бизнес 0 Коммент.

Энергетики назвали причину ЧП на Котовского

сегодня 11:52 Хроника 0 Коммент.

Житель Новосибирска истязал малолетнего сына

сегодня 11:36 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском кукольном пройдут родительские собрания

сегодня 11:35 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске за избиение осудили нацгвардейца

сегодня 09:09 Хроника 0 Коммент.

«Ну и бог с ними»: сибиряк откупился от жены двумя миллионами

сегодня 08:08 Общество 0 Коммент.

Дело об остановке-«призраке» расследуют в Новосибирске

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

В стиле Instagram: новосибирские предприниматели раскроют свои секреты

сегодня 05:05 Бизнес 0 Коммент.

Стали известны профессии с самыми патриотичными специалистами

сегодня 04:08 Работа 0 Коммент.

По вине коммунальщиков кот обварился в кипятке — его спасают новосибирцы

вчера 17:27 Хроника 0 Коммент.

Чёрно-белые фото сибирячки из «Танцев» взорвали соцсети

вчера 17:24 Woman 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
31.10.2018

Островок для потерявшихся детей

Пять правил безопасности, котор...

Читать далее
Image
30.10.2018

Между «Тремя поросятами» и Чеховым

Какое театральное будущее ...

Читать далее
Image
04.09.2018

Время знаний

В Новосибирске открыли самую большую школу в городе и самую лучшую ...

Читать далее
Image
30.08.2018

Закрытое лечение

Как прорваться к больному через наглухо запертые двери реан...

Читать далее
Image
20.08.2018

Рожать больше, жить дольше

В Новосибирске обсудили план реализации но...

Читать далее
Image
26.07.2018

Искусство по правилам и без

Один день из жизни солиста НОВАТа — пени...

Читать далее

Новости по теме

Ребёнок обыграл 32 мастеров бильярда и стал чемпионом Новосибирска сегодня 16:49 Поездка на снегоходе обернулась сибиряку гибелью на дне озера вчера 09:22 «Фанки Таун» приглашает на долгожданную новогоднюю сказку вчера 07:00 Директор школы избивал и душил детей за мелкие проступки в Новосибирской области 09.11.2018

Популярное

Image

Байкал уйдёт к иностранцам: жители Бурятии требуют вернуть регион...

Image

Смертельный для собак и открываемый спецключами орех начали прода...

Image

Популярный представительский автомобиль стоит в Новосибирске мень...

Image

Хоккеиста признали виновным в расстреле полицейских в Новосибирск...

Image

Супружеская пара погибла в аварии на трассе в Новосибирской облас...

Image

Двух обкуренных зэков нашли в новосибирской колонии для террорист...

Image

Путин уволил прокурора Новосибирской области

Image

Поездка на снегоходе обернулась сибиряку гибелью на дне озера

Image

Красноярских следователей обеспокоила аварийная посадка «Боинга»

Image

Задолжавшего десятки миллионов рублей бизнесмена объявляют банкро...

Image

Поездка за границу обошлась сибиряку почти в три миллиона рублей

Image

Странный пожар в НГТУ чудом обошёлся без трупов

Image

Упавший с Димитровского моста пенсионер погиб в ледяной воде