Кабачковый извращенец напугал девочку в Новосибирске

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Кабачковый извращенец напугал девочку в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
13.11.2018 16:50
фото с сайта pixabay.com
В Новосибирске девочка после открытия дверей лифта увидела откровенную картину: мужчина пихал себе в анальное отверстие кабачок; преступника теперь разыскивает полиция.
В группе «Новосибирск 24» в соцсети «Одноклассники» опубликовали рапорт полиции о происшествии, в котором фигурируют подъезд, извращенец, несовершеннолетняя и кабачок. Данную информацию подтвердил Сиб.фм и источник в правоохранительных органах.
Всё случилось вечером 11 ноября в подъезде одного из домов в Новосибирске. Девочка стояла и ждала лифт, а когда он открылся, оттуда вышел небритый мужчина возраста 30-35 лет в чёрных джинсах, тёмной куртке и серой вязаной шапке. Потерпевшая зашла в лифт и поспешила закрыть двери, но не успела она уехать, как двери вновь открылись. Перед девочкой предстало невообразимое и развратное действие.
«Стоял спиной к дверям лифта, чуть нагнувшись вперёд, при этом джинсы у мужчины были спущены до колен, а сам мужчина пихал себе в анальное отверстие овощ, похожий на небольшой кабачок», — говорится в рапорте.
Девочка в спешке вновь закрыла дверь лифта, но они вскоре опять открылись. Перед ней снова стоял тот мужчина. На этот раз он был лицом к ней, а в руках держал свой половой член. После он зашёл к ней лифт. Далее текст рапорта оборвался, однако известно, что девочке удалось убежать.
На данный момент правоохранители ищут данного мужчину.
Напомним, в июле семьянин из Абакана напился и вновь показал гениталии продавцам.
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