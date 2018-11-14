Министром науки НСО стал физик из Иркутской области

фото с сайта правительства НСО

Стало известно имя министра науки и инноваций Новосибирской области.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначил на должность министра науки региона заместителя директора Института ядерной физики имени Г. И. Будкера Алексея Васильева. Об этом сообщает «Интерфакс Сибирь» со ссылкой на свой источник.

Ранее министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области было разделено на министерство образования и министерство науки и инноваций. Министерство образования региона возглавил Сергей Федорчук.

Алексей Васильев родился в Ангарске Иркутской области. Окончил НГТУ, защитил кандидатскую диссертацию. В Институте ядерной физики СО РАН Васильев служил научным сотрудником, затем учёным секретарём и замдиректора.

Напомним, в сентябре Андрей Травников произвёл новые назначения в правительство Новосибирской области.