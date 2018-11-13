Новосибирца наказали за фальшивые билеты на «Руки Вверх!»

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Молодой человек подделал билеты на концерт поп-группы и выставил их на «Авито» — парень отделался штрафом.

23-летнего Алексея Омельченко признали виновным в мошенничестве – молодой человек изготовил три поддельных электронных билета на концерт группы «Руки Вверх!» с помощью компьютерной программы. Выступление коллектива должно было пройти в концертном зале «Крокус Сити-холл».

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, предприимчивый сибиряк разместил объявление о продаже билетов на сервисе «Авито», указав, что каждый из них стоит 1500 рублей. В сентябре 2017 года на предложение новосибирца откликнулась жительница Московской области и перевела на его счёт 4500 рублей.

«В судебном заседании защитником подсудимого было заявлено ходатайство о прекращении производства по делу и назначения ему судебного штрафа, поскольку он признал вину в совершённом преступлении и раскаялся в содеянном, а вред возместил в полном объёме. Мировой судья прекратила уголовное дело в отношении Омельченко и назначила судебный штраф в размере восьми тысяч рублей», — рассказали в областной прокуратуре.

Напомним, в ноябре Сергей Жуков объявил о том, что хочет открыть бар «Руки Вверх!» в Новосибирске.