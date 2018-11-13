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Новосибирца наказали за фальшивые билеты на «Руки Вверх!»

Рубрика: проиcшествия

13.11.2018 13:25

фото с сайта pixabay.com

Молодой человек подделал билеты на концерт поп-группы и выставил их на «Авито» — парень отделался штрафом.

23-летнего Алексея Омельченко признали виновным в мошенничестве – молодой человек изготовил три поддельных электронных билета на концерт группы «Руки Вверх!» с помощью компьютерной программы. Выступление коллектива должно было пройти в концертном зале «Крокус Сити-холл».

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, предприимчивый сибиряк разместил объявление о продаже билетов на сервисе «Авито», указав, что каждый из них стоит 1500 рублей. В сентябре 2017 года на предложение новосибирца откликнулась жительница Московской области и перевела на его счёт 4500 рублей.

«В судебном заседании защитником подсудимого было заявлено ходатайство о прекращении производства по делу и назначения ему судебного штрафа, поскольку он признал вину в совершённом преступлении и раскаялся в содеянном, а вред возместил в полном объёме. Мировой судья прекратила уголовное дело в отношении Омельченко и назначила судебный штраф в размере восьми тысяч рублей», — рассказали в областной прокуратуре.

Напомним, в ноябре Сергей Жуков объявил о том, что хочет открыть бар «Руки Вверх!» в Новосибирске.

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С 1 декабря проезд в транспорте Новосибирска подорожает на 2 рубля

сегодня 17:19 Экономика 0 Коммент.

Кабачковый извращенец напугал девочку в Новосибирске

сегодня 16:50 Хроника 0 Коммент.

Ребёнок обыграл 32 мастеров бильярда и стал чемпионом Новосибирска

сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

Упавший с Димитровского моста пенсионер погиб в ледяной воде

сегодня 15:05 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске осудят кемеровского вымогателя

сегодня 14:24 Хроника 0 Коммент.

Новосибирца наказали за фальшивые билеты на «Руки Вверх!»

сегодня 13:25 Хроника 0 Коммент.

До ЕГЭ 7 месяцев: на образовательном форуме в Новосибирске расскажут, как использовать их максимально эффективно

сегодня 13:11 Афиша 0 Коммент.

Балканские этно-рокеры споют для новосибирцев перед бойцовским турниром

сегодня 12:44 Афиша 0 Коммент.

Сибирскую генерирующую компанию возглавил сын Солженицына

сегодня 12:26 Бизнес 0 Коммент.

Энергетики назвали причину ЧП на Котовского

сегодня 11:52 Хроника 0 Коммент.

Житель Новосибирска истязал малолетнего сына

сегодня 11:36 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском кукольном пройдут родительские собрания

сегодня 11:35 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске за избиение осудили нацгвардейца

сегодня 09:09 Хроника 0 Коммент.

«Ну и бог с ними»: сибиряк откупился от жены двумя миллионами

сегодня 08:08 Общество 0 Коммент.

Дело об остановке-«призраке» расследуют в Новосибирске

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

В стиле Instagram: новосибирские предприниматели раскроют свои секреты

сегодня 05:05 Бизнес 0 Коммент.

Стали известны профессии с самыми патриотичными специалистами

сегодня 04:08 Работа 0 Коммент.

По вине коммунальщиков кот обварился в кипятке — его спасают новосибирцы

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