Новосибирцы по сравнению с прошлым годом подобрели

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Стограммовые платки-«паутинки» покажут новосибирцам в краеведческом музее
Новосибирцы по сравнению с прошлым годом подобрелиРубрика: общество
14.11.2018 07:55
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Новосибирск замкнул десятку самых «добрых» городов России – рейтинг составлен сайтом бесплатных объявлений «Авито».
Аналитики сервиса ко Всемирному дню доброты изучили объявления, в которых люди отдают товары даром. По динамике увеличения количества таких объявлений столица Сибири заняла первое место – подобных предложений по сравнению с прошлым годом стало больше на 79 %.
В общем «рейтинге доброты» лидерами стали Уфа, Казань, Ростов-на-Дону, Иркутск, Волгоград и Ульяновск.
«Новосибирцы охотно помогают другим возводить загородные дома, обустраивать быт и обживать новые квартиры, бесплатно передавая с помощью "Авито" стройматериалы, бытовую технику, посуду, мебель и другие товары. Предложение товаров "даром" в категории "Для дома и дачи" в городе увеличилось на 158 % – это самый высокий показатель», — рассказали в «Авито».
Напомним, в ноябре стало известно, что в Новосибирске подержанный Mercedes-Benz S-class стоит менее миллиона рублей.
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Стограммовые платки-«паутинки» покажут новосибирцам в краеведческом музее
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