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Новосибирцы по сравнению с прошлым годом подобрели

Рубрика: общество

14.11.2018 07:55

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Новосибирск замкнул десятку самых «добрых» городов России – рейтинг составлен сайтом бесплатных объявлений «Авито».

Аналитики сервиса ко Всемирному дню доброты изучили объявления, в которых люди отдают товары даром. По динамике увеличения количества таких объявлений столица Сибири заняла первое место – подобных предложений по сравнению с прошлым годом стало больше на 79 %.

В общем «рейтинге доброты» лидерами стали Уфа, Казань, Ростов-на-Дону, Иркутск, Волгоград и Ульяновск. 

«Новосибирцы охотно помогают другим возводить загородные дома, обустраивать быт и обживать новые квартиры, бесплатно передавая с помощью "Авито" стройматериалы, бытовую технику, посуду, мебель и другие товары. Предложение товаров "даром" в категории "Для дома и дачи" в городе увеличилось на 158 % – это самый высокий показатель», — рассказали в «Авито».

Напомним, в ноябре стало известно, что в Новосибирске подержанный Mercedes-Benz S-class стоит менее миллиона рублей.

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Лента новостей

Предложить новость

Смельчаков спасли с самой высокой точки Новосибирской области

сегодня 11:25 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы по сравнению с прошлым годом подобрели

сегодня 07:55 Общество 0 Коммент.

Стограммовые платки-«паутинки» покажут новосибирцам в краеведческом музее

сегодня 07:01 Афиша 0 Коммент.

Министром науки НСО стал физик из Иркутской области

сегодня 06:01 Политика 0 Коммент.

Российские учителя массово провалили экзамены по своим предметам

сегодня 05:06 Работа 0 Коммент.

Больше всего сибирских банкротов живёт в Новосибирской области

сегодня 04:07 Общество 0 Коммент.

Кабачковый извращенец напугал девочку в Новосибирске

вчера 16:50 Хроника 0 Коммент.

Ребёнок обыграл 32 мастеров бильярда и стал чемпионом Новосибирска

вчера 16:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы решили сэкономить на омбудсмене по правам человека

вчера 15:50 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске осудят кемеровского вымогателя

вчера 14:24 Хроника 0 Коммент.

Новосибирца наказали за фальшивые билеты на «Руки Вверх!»

вчера 13:25 Хроника 0 Коммент.

До ЕГЭ 7 месяцев: на образовательном форуме в Новосибирске расскажут, как использовать их максимально эффективно

вчера 13:11 Афиша 0 Коммент.

Сбор тёплой одежды ради спасения людей начался в Новосибирске

вчера 13:01 Общество 0 Коммент.

Балканские этно-рокеры споют для новосибирцев перед бойцовским турниром

вчера 12:44 Афиша 0 Коммент.

Сибирскую генерирующую компанию возглавил сын Солженицына

вчера 12:26 Бизнес 0 Коммент.

Энергетики назвали причину ЧП на Котовского

вчера 11:52 Хроника 0 Коммент.

Житель Новосибирска истязал малолетнего сына

вчера 11:36 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском кукольном пройдут родительские собрания

вчера 11:35 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске за избиение осудили нацгвардейца

вчера 09:09 Хроника 0 Коммент.

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