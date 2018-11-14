Ради ярмарки и гуляний перекроют улицу Ленина на Новый год

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Стограммовые платки-«паутинки» покажут новосибирцам в краеведческом музее
Ради ярмарки и гуляний перекроют улицу Ленина на Новый годРубрика: общество
14.11.2018 10:03
фото с сайта pixabay.com
На время новогодних каникул перекроют часть улицы Ленина – над праздничными мероприятиями уже думают в мэрии.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть принял решение сделать пешеходной часть улицы Ленина в дни новогодних каникул. Об этом он заявил на заседании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию Нового года.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, градоначальник отметил положительный отклик новосибирцев на перекрытие центральной улицы. Анатолий Локоть также подчеркнул, что ограничение движения транспорта на улице Ленина должно совпадать с периодом каникул, чтобы не мешать тем, кто работает в этой части города.
Между тем на прошлой неделе начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова выступила против перекрытия улицы Ленина даже в праздничные дни, объяснив это помехами для работающих в центре города новосибирцев.
Мэр поручил представителям профильных подразделений муниципалитета разработать концепцию праздника. Предполагается, что одним из мероприятий станет ярмарка с участием новосибирских предпринимателей.
«Все участники оргкомитета согласились, что участок улицы Ленина – самое удобное место для проведения традиционной Рождественской ярмарки», — отметил мэр.
Напомним, в сентябре киоски с новогодней ярмарки, которая проходила на улице Ленина, обнаружили на пустыре в Раздольном.
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Стограммовые платки-«паутинки» покажут новосибирцам в краеведческом музее
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