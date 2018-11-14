Ради ярмарки и гуляний перекроют улицу Ленина на Новый год

фото с сайта pixabay.com

На время новогодних каникул перекроют часть улицы Ленина – над праздничными мероприятиями уже думают в мэрии.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть принял решение сделать пешеходной часть улицы Ленина в дни новогодних каникул. Об этом он заявил на заседании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию Нового года.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, градоначальник отметил положительный отклик новосибирцев на перекрытие центральной улицы. Анатолий Локоть также подчеркнул, что ограничение движения транспорта на улице Ленина должно совпадать с периодом каникул, чтобы не мешать тем, кто работает в этой части города.

Между тем на прошлой неделе начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова выступила против перекрытия улицы Ленина даже в праздничные дни, объяснив это помехами для работающих в центре города новосибирцев.

Мэр поручил представителям профильных подразделений муниципалитета разработать концепцию праздника. Предполагается, что одним из мероприятий станет ярмарка с участием новосибирских предпринимателей.

«Все участники оргкомитета согласились, что участок улицы Ленина – самое удобное место для проведения традиционной Рождественской ярмарки», — отметил мэр.

Напомним, в сентябре киоски с новогодней ярмарки, которая проходила на улице Ленина, обнаружили на пустыре в Раздольном.