Ребёнок обыграл 32 мастеров бильярда и стал чемпионом Новосибирска

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ИЛЬЕЙ ЧЕЧУЛИНЫМ С РАЗРЕШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ЕВГЕНИЯ ТКАЧЁВА

12-летний школьник Евгений Ткачёв стал чемпионом Новосибирска по бильярду, обыграв сильнейших взрослых спортсменов.

Неожиданно завершился финал чемпионата Новосибирска по бильярду. За титул чемпиона боролись 32 сильнейших (согласно рейтингу) спортсмена, среди которых особняком выделялся 12-летний школьник Женя Ткачёв. Удивительно, но именно он и получил звание лучшего.

«Евгений участвует в различных соревнованиях с десяти лет. Мальчик родом из Академгородка. Учится в школе "Горностай". Честно говоря, учиться мог бы и лучше. Он не отличник. Иногда даже тройки получает», — сообщил официальный представитель Союза бильярдистов Сибири Илья Чечулин.

По его словам, семья Ткачёвых очень спортивная. У Жени два старших брата, но бильярдист только он. Этой игрой мальчика «заразил» дедушка, который сейчас ездит с внуком по всем соревнованиям.

«Евгений Ткачёв настоящий вундеркинд. Он с малых лет следит за бильярдом, анализирует игры, прокручивает лучшие моменты. Тренируется два-три раза в неделю. В том числе со мной в клубе "Алмаз". Однажды этот мальчик забил подряд 409 "чужих" с одного кия. Во всём мире подобное вряд ли кто-то сможет повторить. Это достойно "Книги рекордов Гиннесса"», - добавил Илья Чечулин.

Добавим, что участники прошедшего чемпионата Новосибирска по бильярду соревновались в троеборье: «Комбинированная пирамида», «Динамичная пирамида», «Свободная пирамида». В итоге Евгений Ткачёв оказался сильнее победителя турнира по «Комбинированной пирамиде» Евгения Бухарова. На третьем месте Павел Гришечкин. Ранее 12-летний Женя Ткачёв стал победителем первенства Сибири среди юношей 13-16 лет.

Напомним, в октябре ещё один мальчик из Новосибирска научил Максима Галкина приёмам ушу на Первом канале.