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С 1 декабря проезд в транспорте Новосибирска подорожает на 2 рубля

Рубрика: экономика

13.11.2018 17:19

ФОТО Из АРХИВА СИБ.ФМ

С 1 декабря 2018 года стоимость проезда в автобусах и поездах метро составит 22 рубля, в троллейбусах и трамваях – 21 рубль.

Новые тарифы власти пообещали сохранить как минимум на один год. 

О повышении тарифов на перевозку пассажиров в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро в последние месяцы в Новосибирске не говорил только ленивый. Предыдущее повышение тарифов состоялось в феврале 2015 года, и с той поры транспортники бесконечное число раз ставили вопрос о необходимости поднять тарифы — дабы компенсировать свои убытки.

Все понимали, что повышение неизбежно, но в дело постоянно вмешивалась политика. Некоторые актуальные цифры озвучил заместитель мэра Новосибирска Данияр Сафиуллин в популярном ток-шоу «Вечерний разговор» с Артёмом Роговским. Он напомнил, что в Новосибирске стоимость проезда в общественном транспорте — одна из самых низких во всей России. Ниже Новосибирска только Кемерово: там проезд в автобусе стоит 16 рублей, у нас — 19 рублей. А в Москве — аж 55 рублей, в Санкт Петербурге — 40 рублей, в Екатеринбурге и в Нижнем Новгороде — 28 рублей, в Казани — 25 рублей, в Челябинске — 23 рубля.

Проезд в троллейбусе и трамвае в Новосибирске — 18 рублей, в Москве 55 рублей, в Санкт-Петербурге — 40 рублей, в Екатеринбурге — 28 рублей, в Челябинске — 23 рубля. Поездка в нашем метро сейчас оценивается в 20 рублей. Сравнение всегда хромает, иногда на обе ноги, но всё же надо сказать, что в Москве за поездку в метро платят 55 рублей, в Санкт-Петербурге — 45, в Екатеринбурге – 28, в Казани — 25 рублей. Мэрия, по словам Сафиуллина, делала всё возможное для оптимизации расходов. Но нельзя сократить штат водителей и кондукторов. Придётся повышать тарифы. Насколько?

Это определяет тарифный регулятор. Ясно, что резко поднимать цены тоже нельзя. Желательно найти золотую середину. Избрали губернатора, и Андрей Травников публично заявил, что в силу экономических реалий повышения не избежать. Процесс, как говорится, пошёл. В департамент по тарифам Новосибирской области были представлены расчёты. Транспортники не скрывали, что хотели бы роста на 5-6 рублей — ведь они ждали изменения тарифов более трёх лет. Некоторые общественники, не обременённые обязательствами, восклицали, что будут бороться с повышением даже на один рубль.

Ситуация прояснилась сегодня, когда руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров озвучил итоги рассмотрения правлением департамента экспертного заключения по экономическому обоснованию тарифов.

Напомним, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил вывести контролёров на конечные остановки, чтобы они с секундомерами в руках проверили ритмичность работы автобусов и маршруток.

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