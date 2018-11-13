Сбор тёплой одежды ради спасения людей начался в Новосибирске

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Скоро в город вновь вернутся сильные морозы, а значит, что оставшиеся без дома люди могут погибнуть на холоде; новосибирцам предлагают помочь спасти тех, кто попал в трудную ситуацию.

Негосударственная некоммерческая организация «Дом Милосердия» предоставляет приют пенсионерам и инвалидам, которые по каким-то причинам остались без крова. Их волонтёры разъезжают по местам скопления бездомных: люкам, теплотрассам, подвалам и прочим местам, и предлагают людям свою помощь. Согласившимся дают одежду, предоставляют кров и отправляют на медобследование. Также таким людям восстанавливают документы и ищут родственников.

Существует «Дом Милосердия» исключительно за счёт добровольных пожертвований и помощи благотворителей.

«Статистика в России по количеству бездомных искажена, однако в целом оно оценивается в три-пять миллионов бездомных людей. Бездомные — это люди, которые оказались на улице из-за семейных конфликтов, мошенничества, потери работы и проблем со здоровьем. <…> Но, прежде всего, попасть на улицу в любом регионе РФ – это смертельно опасно, а особенно в Сибири. Жилище, наряду с пищей, является одним из важнейших материальных условий поддержания жизни человека. Наступили морозы и, к сожалению, скоро мы увидим новости про смерти от обморожения», — сообщили в организации.

Волонтёры организовали сбор зимней одежды. 17-18 ноября пункт приёма одежды будет находиться в книжном магазине «КапиталЪ» (улица Максима Горького, 78) с 11 до 20 часов. По адресу приюта «Дом Милосердия» (улица Ереванская, 17) вещи можно завозить в любой день по аналогичному графику.

Напомним, в октябре опрос показал, что только 5 % новосибирцев регулярно жертвуют на благотворительность.