Сибирскую генерирующую компанию возглавил сын Солженицына

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Сибирскую генерирующую компанию возглавил сын СолженицынаРубрика: бизнес
13.11.2018 12:26
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СГК
Генеральным директором СГК назначен Степан Солженицын – он сменил на этом посту Михаила Кузнецова.
У Сибирской генерирующей компании, работающей на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Хакасии и Тувы, новый гендиректор. До нынешнего назначения Солженицын-младший работал старшим партнёром в российском офисе международной консалтинговой компании «МакКинзи».
В СГК рассказали, что Степан Солженицын будет решать задачи модернизации энергетических предприятий, развития инфраструктуры теплоснабжения и повышения экологической эффективности объектов.
Степан Солженицын закончил Массачусетский технологический институт и Гарвардский университет. Он специализировался на регуляторных и природоохранных аспектах энергетики. В российском офисе «МакКинзи» Солженицын работал с 2004 года, он отвечал за направление электроэнергетики и теплоснабжения. Кроме этого, сын известного писателя руководил проектами в области энергогенерации, развития и эксплуатации сетей и сбытовой деятельности.
Напомним, в ноябре в Новосибирске лишился поста прокурор области
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