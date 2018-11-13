Сибирскую генерирующую компанию возглавил сын Солженицына

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СГК

Генеральным директором СГК назначен Степан Солженицын – он сменил на этом посту Михаила Кузнецова.

У Сибирской генерирующей компании, работающей на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Хакасии и Тувы, новый гендиректор. До нынешнего назначения Солженицын-младший работал старшим партнёром в российском офисе международной консалтинговой компании «МакКинзи».

В СГК рассказали, что Степан Солженицын будет решать задачи модернизации энергетических предприятий, развития инфраструктуры теплоснабжения и повышения экологической эффективности объектов.

Степан Солженицын закончил Массачусетский технологический институт и Гарвардский университет. Он специализировался на регуляторных и природоохранных аспектах энергетики. В российском офисе «МакКинзи» Солженицын работал с 2004 года, он отвечал за направление электроэнергетики и теплоснабжения. Кроме этого, сын известного писателя руководил проектами в области энергогенерации, развития и эксплуатации сетей и сбытовой деятельности.

Напомним, в ноябре в Новосибирске лишился поста прокурор области