6 баллов
-7
67.52 76.09
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирца наказали за фальшивые билеты на концерт «Руки Вверх!»

сегодня 13:25 Хроника 0 Коммент.

До ЕГЭ 7 месяцев: на образовательном форуме в Новосибирске расскажут, как использовать их максимально эффективно

сегодня 13:11 Афиша 0 Коммент.

Балканские этно-рокеры споют для новосибирцев перед бойцовским турниром

сегодня 12:44 Афиша 0 Коммент.

Сибирскую генерирующую компанию возглавил сын Солженицына

сегодня 12:26 Бизнес 0 Коммент.

Энергетики назвали причину ЧП на Котовского

сегодня 11:52 Хроника 0 Коммент.

Житель Новосибирска истязал малолетнего сына

сегодня 11:36 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском кукольном пройдут родительские собрания

сегодня 11:35 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске за избиение осудили нацгвардейца

сегодня 09:09 Хроника 0 Коммент.

«Ну и бог с ними»: сибиряк откупился от жены двумя миллионами

сегодня 08:08 Общество 0 Коммент.

Дело об остановке-«призраке» расследуют в Новосибирске

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

В стиле Instagram: новосибирские предприниматели раскроют свои секреты

сегодня 05:05 Бизнес 0 Коммент.

Стали известны профессии с самыми патриотичными специалистами

сегодня 04:08 Работа 0 Коммент.

Чёрно-белые фото сибирячки из «Танцев» взорвали соцсети

вчера 17:24 Woman 0 Коммент.

Кипящие реки потекли по улицам Новосибирска

вчера 16:34 Хроника 0 Коммент.

Ближе к нулю: температура продолжает расти в Новосибирске

вчера 16:21 Общество 0 Коммент.

Двести трогательных открыток отправили мамам новосибирские студенты

вчера 16:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирские театры наградили в Москве

вчера 15:27 Культура 0 Коммент.

Автобус с пассажирами упал в кювет на новосибирской трассе

вчера 15:03 Хроника 0 Коммент.

Две тонны «яблок раздора» раздавили бульдозером в Новосибирске

вчера 15:03 Экономика 0 Коммент.

Сибирскую генерирующую компанию возглавил сын Солженицына

Рубрика: бизнес

13.11.2018 12:26

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СГК

Генеральным директором СГК назначен Степан Солженицын – он сменил на этом посту Михаила Кузнецова.

У Сибирской генерирующей компании, работающей на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Хакасии и Тувы, новый гендиректор. До нынешнего назначения Солженицын-младший работал старшим партнёром в российском офисе международной консалтинговой компании «МакКинзи».

В СГК рассказали, что Степан Солженицын будет решать задачи модернизации энергетических предприятий, развития инфраструктуры теплоснабжения и повышения экологической эффективности объектов.

Степан Солженицын закончил Массачусетский технологический институт и Гарвардский университет. Он специализировался на регуляторных и природоохранных аспектах энергетики. В российском офисе «МакКинзи» Солженицын работал с 2004 года, он отвечал за направление электроэнергетики и теплоснабжения. Кроме этого, сын известного писателя руководил проектами в области энергогенерации, развития и эксплуатации сетей и сбытовой деятельности.

Напомним, в ноябре в Новосибирске лишился поста прокурор области

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирца наказали за фальшивые билеты на концерт «Руки Вверх!»

сегодня 13:25 Хроника 0 Коммент.

До ЕГЭ 7 месяцев: на образовательном форуме в Новосибирске расскажут, как использовать их максимально эффективно

сегодня 13:11 Афиша 0 Коммент.

Балканские этно-рокеры споют для новосибирцев перед бойцовским турниром

сегодня 12:44 Афиша 0 Коммент.

Сибирскую генерирующую компанию возглавил сын Солженицына

сегодня 12:26 Бизнес 0 Коммент.

Энергетики назвали причину ЧП на Котовского

сегодня 11:52 Хроника 0 Коммент.

Житель Новосибирска истязал малолетнего сына

сегодня 11:36 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском кукольном пройдут родительские собрания

сегодня 11:35 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске за избиение осудили нацгвардейца

сегодня 09:09 Хроника 0 Коммент.

«Ну и бог с ними»: сибиряк откупился от жены двумя миллионами

сегодня 08:08 Общество 0 Коммент.

Дело об остановке-«призраке» расследуют в Новосибирске

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

В стиле Instagram: новосибирские предприниматели раскроют свои секреты

сегодня 05:05 Бизнес 0 Коммент.

Стали известны профессии с самыми патриотичными специалистами

сегодня 04:08 Работа 0 Коммент.

Чёрно-белые фото сибирячки из «Танцев» взорвали соцсети

вчера 17:24 Woman 0 Коммент.

Кипящие реки потекли по улицам Новосибирска

вчера 16:34 Хроника 0 Коммент.

Ближе к нулю: температура продолжает расти в Новосибирске

вчера 16:21 Общество 0 Коммент.

Двести трогательных открыток отправили мамам новосибирские студенты

вчера 16:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирские театры наградили в Москве

вчера 15:27 Культура 0 Коммент.

Автобус с пассажирами упал в кювет на новосибирской трассе

вчера 15:03 Хроника 0 Коммент.

Две тонны «яблок раздора» раздавили бульдозером в Новосибирске

вчера 15:03 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
22.10.2018

Свой парень на Алтае

Есть ли шансы у выходца из Новосибирской области заво...

Читать далее
Image
19.10.2018

Судьба суперменеджера Мотыги

Почему соавтор точечной застройки в ...

Читать далее
Image
15.10.2018

Ротация по-прокурорски

Всю неделю в области гадали, что происходит с пр...

Читать далее
Image
20.09.2018

Отвратительно, но верим

Провальное начало сезона пока не подрывает веру...

Читать далее
Image
31.05.2018

Новосибирский "Горводоканал" назвали лидером отрасли

Предприятие вошло в рейтинг Росстата

Читать далее
Image
30.05.2018

Мусор на 60 миллионов

В Новосибирске создадут сортировочный комплекс с робо...

Читать далее

Новости по теме

Энергетики назвали причину ЧП на Котовского сегодня 11:52 Травников назначил нового министра экологии и природных ресурсов вчера 12:19 Суперсибиряк и уходящая вдаль Бурятия — Итоги недели Сиб.фм 11.11.2018

Популярное

Image

Байкал уйдёт к иностранцам: жители Бурятии требуют вернуть регион...

Image

Смертельный для собак и открываемый спецключами орех начали прода...

Image

Хоккеиста признали виновным в расстреле полицейских в Новосибирск...

Image

Популярный представительский автомобиль стоит в Новосибирске мень...

Image

Супружеская пара погибла в аварии на трассе в Новосибирской облас...

Image

Двух обкуренных зэков нашли в новосибирской колонии для террорист...

Image

Путин уволил прокурора Новосибирской области

Image

Поездка на снегоходе обернулась сибиряку гибелью на дне озера

Image

Красноярских следователей обеспокоила аварийная посадка «Боинга»

Image

Задолжавшего десятки миллионов рублей бизнесмена объявляют банкро...

Image

Поездка за границу обошлась сибиряку почти в три миллиона рублей

Image

Странный пожар в НГТУ чудом обошёлся без трупов

Image

Китай арендует 150 тысяч гектаров сибирской земли