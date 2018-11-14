Стограммовые платки-«паутинки» покажут новосибирцам в краеведческом музее

фото предоставлено Новосибирским государственным краеведческим музеем

В Новосибирском краеведческом музее откроется выставка оренбургских пуховых платков.

Выставка «Оренбургский пуховый платок» откроется в Новосибирском государственном краеведческом музее 15 ноября. Посетители смогут познакомиться с уникальной коллекцией пуховых платков XX – XXI веков из Оренбургского областного музея изобразительных искусств.

В экспозиции будут представлены лучшие работы оренбургских мастеров, среди которых пуховые шали, палантины и пелерины. В числе экспонатов есть и совсем тонкие ажурные платки-«паутинки», вес которых составляет от 80 до 120 граммов. Самые ранние изделия сотканы в 1950-х годах неизвестными авторами.

«Представленная на выставке коллекция отражает общие закономерности в развитии пуховязания, богатство, глубину и стилистическое своеобразие народного промысла, являющегося неотъемлемой частью русской культуры», — рассказали в пресс-службе краеведческого музея.

Посетители также увидят коллекцию одежды из оренбургского пухового платка «Пуховая краса» от дизайнера Анны Советовой и коллекцию костюмов Violet от Юлии Лежневой.

Напомним, в сентябре в Новосибирске работала выставка изделий мастера-«левши».