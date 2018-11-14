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Стограммовые платки-«паутинки» покажут новосибирцам в краеведческом музее
Стограммовые платки-«паутинки» покажут новосибирцам в краеведческом музееРубрика: афиша
14.11.2018 07:01
фото предоставлено Новосибирским государственным краеведческим музеем
В Новосибирском краеведческом музее откроется выставка оренбургских пуховых платков.
Выставка «Оренбургский пуховый платок» откроется в Новосибирском государственном краеведческом музее 15 ноября. Посетители смогут познакомиться с уникальной коллекцией пуховых платков XX – XXI веков из Оренбургского областного музея изобразительных искусств.
В экспозиции будут представлены лучшие работы оренбургских мастеров, среди которых пуховые шали, палантины и пелерины. В числе экспонатов есть и совсем тонкие ажурные платки-«паутинки», вес которых составляет от 80 до 120 граммов. Самые ранние изделия сотканы в 1950-х годах неизвестными авторами.
«Представленная на выставке коллекция отражает общие закономерности в развитии пуховязания, богатство, глубину и стилистическое своеобразие народного промысла, являющегося неотъемлемой частью русской культуры», — рассказали в пресс-службе краеведческого музея.
Посетители также увидят коллекцию одежды из оренбургского пухового платка «Пуховая краса» от дизайнера Анны Советовой и коллекцию костюмов Violet от Юлии Лежневой.
Напомним, в сентябре в Новосибирске работала выставка изделий мастера-«левши».
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Стограммовые платки-«паутинки» покажут новосибирцам в краеведческом музее
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