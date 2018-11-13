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Упавший с Димитровского моста пенсионер погиб в ледяной воде

Рубрика: проиcшествия

13.11.2018 15:05

фото из группы «Инцидент Новосибирск» «ВКонтакте»

Пожилой мужчина упал с Димитровского моста – его тело нашли в районе аквапарка.

Сообщение о падении мужчины с Димитровского моста спасатели получили 13 ноября в 11:36 – о происшествии рассказала сотрудникам МАСС женщина, проезжавшая по переправе на автобусе. Она увидела из окна, что мужчина стоит на перилах ограждения, рассказали в группе «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте».

На помощь оперативно прибыли два спасательных экипажа – водный и наземный. Тело упавшего обнаружили за Димитровским мостом в районе аквапарка. Как позже выяснилось, погибшему 81 год.

«Спасатели извлекли тело из воды, проверили признаки жизни и транспортировали к берегу, где и передали сотрудникам отдела полиции и бригаде врачей скорой медицинской помощи. Время окончания работы - 12:03», — рассказали в группе.

Напомним, в ноябре сибирячка выпала из окна общежития в ночь на Хеллоуин.

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Лента новостей

Предложить новость

С 1 декабря проезд в транспорте Новосибирска подорожает на 2 рубля

сегодня 17:19 Экономика 0 Коммент.

Кабачковый извращенец напугал девочку в Новосибирске

сегодня 16:50 Хроника 0 Коммент.

Ребёнок обыграл 32 мастеров бильярда и стал чемпионом Новосибирска

сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

Упавший с Димитровского моста пенсионер погиб в ледяной воде

сегодня 15:05 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске осудят кемеровского вымогателя

сегодня 14:24 Хроника 0 Коммент.

Новосибирца наказали за фальшивые билеты на «Руки Вверх!»

сегодня 13:25 Хроника 0 Коммент.

До ЕГЭ 7 месяцев: на образовательном форуме в Новосибирске расскажут, как использовать их максимально эффективно

сегодня 13:11 Афиша 0 Коммент.

Балканские этно-рокеры споют для новосибирцев перед бойцовским турниром

сегодня 12:44 Афиша 0 Коммент.

Сибирскую генерирующую компанию возглавил сын Солженицына

сегодня 12:26 Бизнес 0 Коммент.

Энергетики назвали причину ЧП на Котовского

сегодня 11:52 Хроника 0 Коммент.

Житель Новосибирска истязал малолетнего сына

сегодня 11:36 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском кукольном пройдут родительские собрания

сегодня 11:35 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске за избиение осудили нацгвардейца

сегодня 09:09 Хроника 0 Коммент.

«Ну и бог с ними»: сибиряк откупился от жены двумя миллионами

сегодня 08:08 Общество 0 Коммент.

Дело об остановке-«призраке» расследуют в Новосибирске

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

В стиле Instagram: новосибирские предприниматели раскроют свои секреты

сегодня 05:05 Бизнес 0 Коммент.

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сегодня 04:08 Работа 0 Коммент.

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