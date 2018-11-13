Упавший с Димитровского моста пенсионер погиб в ледяной воде

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Упавший с Димитровского моста пенсионер погиб в ледяной водеРубрика: проиcшествия
13.11.2018 15:05
фото из группы «Инцидент Новосибирск» «ВКонтакте»
Пожилой мужчина упал с Димитровского моста – его тело нашли в районе аквапарка.
Сообщение о падении мужчины с Димитровского моста спасатели получили 13 ноября в 11:36 – о происшествии рассказала сотрудникам МАСС женщина, проезжавшая по переправе на автобусе. Она увидела из окна, что мужчина стоит на перилах ограждения, рассказали в группе «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте».
На помощь оперативно прибыли два спасательных экипажа – водный и наземный. Тело упавшего обнаружили за Димитровским мостом в районе аквапарка. Как позже выяснилось, погибшему 81 год.
«Спасатели извлекли тело из воды, проверили признаки жизни и транспортировали к берегу, где и передали сотрудникам отдела полиции и бригаде врачей скорой медицинской помощи. Время окончания работы - 12:03», — рассказали в группе.
Напомним, в ноябре сибирячка выпала из окна общежития в ночь на Хеллоуин.
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